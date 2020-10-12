منوعات

دراسة “تقلب الموازين” بشأن طول حياة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء التابعين للمركز الأسترالي للوقاية أنّ فيروس كورونا يعيش على الأسطح الملساء لمدة 28 يوماً.

وأكدّ العلماء في الدراسة التي نُشرت في مجلة Virology Journal العلمية بأنّ الفيروس يستقر على الأسطح التي لا تحتوي على المسامات كالأوراق النقدية، شاشات الهواتف المحمولة، والفولاذ المقاوم للصدأ لحوالي الشهر.

وأوضح الباحثون بأنّ شاشات الهواتف المحمولة هي الأكثر خطورة لأنّ الناس لا يقومون بتنظيفها بشكلٍ مستمر.

وكانت دراسات سابقة قد أكدّت صعوبة انتقال فيروس كورونا من لمس الأسطح أو الأشياء، وبناءً على هذا الأمر قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتحديث بياناتها، وقالت إنّ لمس الأسطح لا يعد من الطرق الرئيسية لانتقال فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك