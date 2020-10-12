دراسة “تقلب الموازين” بشأن طول حياة فيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء التابعين للمركز الأسترالي للوقاية أنّ فيروس كورونا يعيش على الأسطح الملساء لمدة 28 يوماً.

وأكدّ العلماء في الدراسة التي نُشرت في مجلة Virology Journal العلمية بأنّ الفيروس يستقر على الأسطح التي لا تحتوي على المسامات كالأوراق النقدية، شاشات الهواتف المحمولة، والفولاذ المقاوم للصدأ لحوالي الشهر.

وأوضح الباحثون بأنّ شاشات الهواتف المحمولة هي الأكثر خطورة لأنّ الناس لا يقومون بتنظيفها بشكلٍ مستمر.

وكانت دراسات سابقة قد أكدّت صعوبة انتقال فيروس كورونا من لمس الأسطح أو الأشياء، وبناءً على هذا الأمر قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتحديث بياناتها، وقالت إنّ لمس الأسطح لا يعد من الطرق الرئيسية لانتقال فيروس كورونا.

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