Infinix تطلق هاتفا بكاميرا رباعية وبطارية قوية

أعلنت شركة Infinix الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بكاميرا رباعية أطلقت عليه Infinix 8i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G90T، وواجهة مستخدم XOS 7 القائمة على نظام Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.85 بوصة، ودقة عرض +FHD، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بحجم 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 220 دولارا أمريكيا.

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