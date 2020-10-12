الجزر يقي من السرطان وأمراض الشيخوخة

قال عدد من العلماء إنّ تناول الجزر بصورة مستمرة يساعد في وقاية الإنسان من أمراض السرطان.

وأشار العلماء إلى أنّ الدراسات التي قاموا بها على الحيوانات المختبرية أكدّت هذا الأمر، وأثبتت قدرة الجزر على منع تطور عدة أنواع للسرطان، كسرطان البروستات، وسرطان الجهاز الهضمي، بالإضافة لسرطان الرئة.

وبرر العلماء الأمر باحتواء الجزر على الكاروتين، الحديد، الفوسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، اليود، بالإضافة لعدة أنواع من الفيتامينات كالفيتامين B، K، C، E.

وأكدّ العلماء أهمية إضافة الجزر للنظام الغذائي للإنسان، وقالوا إنّ الجزر يجنب الإنسان الإصابة بأمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة التي تؤدي للوفاة المبكرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية