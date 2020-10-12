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الجزر يقي من السرطان وأمراض الشيخوخة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عدد من العلماء إنّ تناول الجزر بصورة مستمرة يساعد في وقاية الإنسان من أمراض السرطان.

وأشار العلماء إلى أنّ الدراسات التي قاموا بها على الحيوانات المختبرية أكدّت هذا الأمر، وأثبتت قدرة الجزر على منع تطور عدة أنواع للسرطان، كسرطان البروستات، وسرطان الجهاز الهضمي، بالإضافة لسرطان الرئة.

وبرر العلماء الأمر باحتواء الجزر على الكاروتين، الحديد، الفوسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك، اليود، بالإضافة لعدة أنواع من الفيتامينات كالفيتامين B، K، C، E.

وأكدّ العلماء أهمية إضافة الجزر للنظام الغذائي للإنسان، وقالوا إنّ الجزر يجنب الإنسان الإصابة بأمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة التي تؤدي للوفاة المبكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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