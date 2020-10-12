مشاجرة بين أحمد فهمي وشيكابالا تفسد حفل زفاف (فيديو)

شهد حفل زفاف شريف منير حسين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مشاجرة حادة بين الفنان أحمد فهمي ولاعب الزمالك شيكابالا.

حيث نشر أحمد مصطفى سانتياجو مقطع فيديو على قناته الرسمية في موقع يوتيوب للحظات الأولى من الشجار، وظهر فيها أحمد فهمي وهو يلقي التحية على شيكابالا الذي عاتبه على تصريحاته الأخيرة حول نادي الزمالك، وهذا ما ساهم في تطور الأمر لمشادة كلامية كادت أن تتحول لاشتباك بالأيدي لولا تدخل أمير مرتضى منصور وعددٍ من الحضور.

من جهة أخرى كشف أحمد فهمي أسباب المشاجرة، وقال إنّه ذهب ليتصالح مع لاعب الزمالك الذي قابله بشكلٍ غير جيد، وقام بالتطاول على نادي الأهلي وجمهوره، وهذا ما دفعه للرد عليه.

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