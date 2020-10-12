قاضي هندي: بدانة رجال الشرطة وراء زيادة الجريمة

قدّم القاضي الهندي أرفيند سينغ سانغوان طلباً لشرطة إقليم البنجاب طالبهم فيه بإخضاع رجال الشرطة لدورات لياقة بدنية لمدة 3 أشهر.

وقال القاضي في بيانه إنّ البدانة كانت السبب الرئيسي في فشل رجال الشرطة في الإمساك في اللصوص الذين كانوا يجرون، يتسلقون، ويقفزون بشكلٍ أسرع بكثير من رجال الشرطة.

وأكدّ القاضي أنّ كبار السن من اللصوص استطاعوا الفرار من الشرطة الهندية غير القادرة على اللحاق بهم بسبب الوزن الزائد.

من جهة أخرى قال راجش كومار الذي يعمل كمفتش مساعد في ولاية هريانا إنّ رجال الشرطة الهندية يعملون لمدة 14 أو 16 ساعة دون وجود وقت ثابت لوجبات الطعام والتمارين، بالإضافة لتناولهم الطعام المقلي بكميات كبيرة، الأمر الذي ساهم في زيادة وزنهم بشكلٍ كبير.

يذكر أنّ البدانة انتشرت في الهند بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار المفرط لإعلانات الطعام غير المفيد وعادات الأكل السيئة، الأمر الذي ساهم بزيادة عدد العمليات الجراحية لعلاج البدانة في البلاد من مئات العمليات سنوياً قبل بضع سنوات إلى 10 آلاف عملية سنوياً في الوقت الحالي.

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