كيفية مشاهدة مؤتمر الإعلان عن ايفون 12 الليلة – و أبرز التوقعات!

مساء اليوم 13 أكتوبر سوف يتم الإعلان أخيراً عن هواتف ايفون 12 التي طال انتظارها في مؤتمر صحفي سوف يتم بثه عبر الإنترنت. في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية مشاهدة البث الحي للمؤتمر وأهم التوقعات الخاصة به.

موعد المؤتمر وكيفية المتابعة؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم 13 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت القاهرة، أو التاسعة بتوقيت أبوظبي، أو السادسة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

أيضاً نحن هنا في أخبار التطبيقات سوف نقدم تغطية شاملة ووافية لكل ما سوف يتم الإعلان عنه في المؤتمر كما عودناكم سابقاً فلا تنسى أن تتابع التطبيق والموقع الخاص بنا 😉

أهم ما سيتم الإعلان عنه في المؤتمر

هواتف ايفون 12

لاشك في ذلك، ستكون هواتف ايفون 12 هي المنتجات الأهم والأبرز لأبل في المؤتمر. سيكون لدينا 4 إصدارات مختلفة من ايفون 12: بشاشة OLED ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وتصميم جديد من الخارج. الهواتف الأربعة هي:

ايفون 12 ميني بشاشة 5.4 وكاميرا ثنائية

ايفون 12 بشاشة 6.1 إنش وكاميرا ثنائية.

ايفون 12 برو بشاشة 6.1 إنش وكاميرا ثلاثية.

ايفون 12 برو ماكس بشاشة 6.7 إنش وكاميرا ثلاثية.

منتجات أخرى

لن يتوقف الأمر عند هواتف ايفون 12 فقط، بل تنوي ابل الكشف عن منتجات أخرى مثل: