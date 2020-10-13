الصحة العالمية: فكرة مناعة القطيع أمر غير أخلاقي

حذر مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس” الثلاثاء، من مخاطر الاعتماد على فكرة “مناعة القطيع” لمواجهة تفشي وباء كورونا قائلا إن ذلك يمثل إشكال على المستوى العلمي والأخلاقي.

وأضاف “غيبريسوس” وفقا لموقع – بي بي سي نيوز – أن مناعة القطيع تحدث؛ حينما يكون جزء كبير من المجتمع محصن ضد مرض ما، من خلال اللقاحات أو من خلال الانتشار الواسع له، مبينا أن الآثار طويلة المدى للفيروس، وقوة ومدة أي استجابة مناعية له غير معروفة إلى الآن.

وأكد “غيبريسوس” أن مناعة القطيع تتحقق من خلال حماية الناس من الفيروس وليس تعريضهم له، موضحا أن منظم الصحة العامة، لم تستخدم في تاريخها مناعة القطيع كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، ناهيك عن جائحة وفق تعبيره-.

وذكر “غيبريسوس” أن التقديرات تشير إلى أن 10% فقط من الأشخاص تعرضوا لفيروس كورونا في معظم البلدان، مفيد بأن ترك كورونا ينتشر دون رادع، يعني السماح بالإصابات غير الضرورية وبالمعاناة والموت.

يٌشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، تعدى حاجز 37 مليون إصابة مؤكدة منذ تفشي الفيروس

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