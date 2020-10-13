رسميًا – سامسونج تكشف عن جالكسي A42 5G، أرخص هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس

كشفت سامسونج عن أحدث إصدارات سلسلة جالكسي A اليوم عبر موقعها الرسمي وهو جالكسي A42 5G الجديد، وحسبما وصفته الشركة وكذلك المواقع الإخبارية فهذا الهاتف هو أرخص هواتف 5G من الشركة ضمن هذه الفئة السعرية، والهاتف يقدّم تصميم مميز مع كاميرا رباعية وبطارية ضخمة.

سامسونج تكشف عن جالكسي A42 – أرخص هواتف 5G

أول ما أشارت إليه سامسونج هو دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس بشكل مثالي ضمن هذه الفئة السعرية المتوسطة، أيضًا فالهاتف يأتي مع شاشة بقياس 6.6 بوصة بدقة HD+ وهي من نوع سوبر أموليد بالطبع.

يقدّم الهاتف دعمًا للشحن السريع جنبًا إلى جنب مع بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير، أضف إلى ذلك تصميمًا مبهرًا للهاتف من الجهة الخلفية وهو الذي لم يظهر للمرة الأولى مع هذا الهاتف على حد علمي، هذا مع العلم أن الهاتف سيتوفر بالألوان الأسود، الأبيض والرمادي.

الهاتف يقدّم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة كحال هواتف جالكسي A الأخرى، لكن لعل أهم ما يقدّمه هذا الهاتف هو معالج سنابدراجون 750G الجديد والذي يُعد أبرز معالجات الفئة فوق المتوسطة في الفترة الحالية! أما ومن حيث الذواكر الداخلية فلدينا هنا 4/6/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وهي أرقام مقبولة جدًا.

أما وبالنسبة للكاميرات فلدينا هنا كاميرا خلفية رباعية وكاميرا أمامية أحادية، يقدّم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، في مقابل كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرتي 5 ميجابيكسل للماكرو والعمق!

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موعد وسعر توفّر هاتف جالكسي A42 5G

سيبدأ توفّر الهاتف في السادس من نوفمبر المقبل وذلك في السوق البريطاني، ومن المتوقع أن يتوفّر في باقي البلدان في فترة زمنية قريبة، علمًا أنه تم تسعير الهاتف بسعر يبدأ عند £349 في المملكة المتحدة، أي في حدود 450 دولار أمريكي.