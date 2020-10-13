فيلم “بيك نعيش” التونسي يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان مالمو

حاز فيلم “بيك نعيش” للمخرج التونسي مهدي برصاوي أمس الاثنين بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في دورته الـ10 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد وحققت التونسية نجلاء بن عبد الله جائزة أفضل ممثلة عن دورها في نفس فيلم.

ويتحدث الفيلم عن قصة زوج وزوجة يتعرض ابنهم لإصابة فيستدعي نقل كبد له فيتبرع الأب ولكن وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تظهر مجموعة من المشاكل ورغم ذلك يحاول انقاذ حياة ابنه بجميع الطرق.

وفاز السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة أفضل مخرج والمصرية الراحلة نادين شمس الدين بجائزة السيناريو أما المخرج السوداني صهيب قسم الباري فيفوز بجائزتين الأولى أفضل فيلم وثائقي والأخرى جائزة الجمهور.

وفي كلمة المؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي فأعلن عن تغير موعد المهرجان من شهر اكتوبر الى شهر ابريل من كل عام ويذكر أن المهرجان تأسس في 2011.

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