الأرجنتين والمكسيك يستحدثون وكالة فضائية لبلدان أمريكا اللاتينية

صرحت وزارة الخارجية الأرجنتينية عن تعاون يجمعها مع المكسيك لاستحداث وكالة فضائية لبلدان امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتعهدا بدعوة الدول الأخرى في القارة لتحقيق الهدف الرئيسي واستحداث الوكالة.

وخلال الإجتماع الإقليمي بين البلدين حول شؤون الفضاء الذي عقد في يوليو الماضي توصلت الأرجنتين والمكسيك الى بعض الإتفاقيات ووقعوا مؤخراً اتفاقية التعاون المشترك.

وجرت الموافقة على الإتفاقية خلال مؤتمر عقد بين وزير خارجية الأرجنتين فيليب سولا ونظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد عبر اتصال بتقنية الفيديو،ويذكر أن الأرجنتين استحدثت وكالتها الفضائية الخاصة عام 1991.

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