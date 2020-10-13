يوتيوب تدخل مجال التجارة الإلكترونية والتسوق وتختبر خاصية بيع المنتجات مباشرةً من الفيديوهات!

التسوّق عبر الإنترنت يشهد الآن مرحلة نمو غير مسبوقة وغير طبيعية! وذلك بالطبع بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أرجاء العالم وهو ما أدى لتقليل الحركة على المولات التجارية والمتاجر التقليدية، وهذا في حد ذاته دفع المتسوقين لمفهوم التسوق عبر الإنترنت، ودفع أصحاب الأعمال لتحويل أعمالهم للبيع عبر الإنترنت! ولهذا وبكل بساطة بدأنها نسمع أخبار حول دخول يوتيوب مجال التجارة الإلكترونية والتسوق وتختبر خاصية بيع المنتجات مباشرةً من الفيديوهات.

التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت يستقبلا يوتيوب!

يوتيوب ليست الأولى التي تتخذ هذا القرار وتدخل هذا المجال، في الواقع فيسبوك تبنت هذا المجال من وقت مبكر جدًا، الآن يُمكنك إنشاء متجر في دقائق والبدء في البيع عبر إنستجرام مثلًا، كما يُمكنك البيع عبر فيسبوك من صفحتك أو من خلال المتجر الداخلي والمزيد، لكن حتى هذه المرحلة لم نسمع عن أي تحركات من جانب يوتيوب وجوجل.

لو فكرت معي ستجد أن معظم المنتجات الجيدة ذات الطلب العالي موجودة ضمن فيديوهات يوتيوب على شكل مراجعات! لكن عادةً ما يتم نقلك للشراء من أمازون، لكن بعد هذه الخطوة ستبدأ الأمور في التغيّر، وهذه الخطوة ببساطة هي شراكة بين يوتيوب وشوبيفاي الغنية عن التعريف، وبناءًا على هذه الشراكة سيكون من الممكن بيع المنتجات عبر يوتيوب نفسه!

طبقًا لما نقلته مجلة بلومبيرج فالأمر الآن رسمي، وقد قام المتحدّث الرسمي ليوتيوب بتأكيد الخبر، وببساطة الخاصية الجديدة ستتيح لمنشئي المحتوى -منشئي الفيديوهات- إضافة خيار الشراء المباشر داخل الفيديو من خلال متاجرهم على شوبيفاي، أو من خلال متاجر يتم إنشائها بتعاون مباشر بين خدمات جوجل وخدمات شوبيفاي.

هذه الخطوة وببساطة قد تحول يوتيوب من موقع مشاهدة فيديوهات فقط إلى منصة تجارة إلكترونية وتسوق عبر الإنترنت متكاملة! وهو أمر رائع لو تفكر فيه، لكن حتى الآن لا نعلم البلدان التي ستدخل ضمن هذه الخاصية الجديدة.

بالحديث عن شوبيفاي فهي منصة إلكترونية تتيح لك إنشاء متجر إلكتروني تبيع فيه منتجاتك الخاصة أو منتجات أخرى من حول العالم (دروب شوبينج) في مقابل اشتراك شهري أو سنوي، كما ظهرت في الآونة الأخيرة منصات عربية شديدة القوة لتنافس شوبيفاي.