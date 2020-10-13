مؤتمر أبل يقترب.. سعر آيفون 12 أعلى من راتب المعلم الليبي

ساعات قليلة تفصلنا عن مؤتمر شركة أبل الأمريكية الذي أطلقت عليه اسم Hi Speed ويتضمن الإعلان عن سلسلة آيفون 12 فما الذي ستكشف عنه الشركة؟

كشفت آخر التسريبات أن أبل ستعلن عن 4 هواتف هذه المرة، الأول سيحمل اسم آيفون 12 ميني وسيأتي بشاشة مقاس 5.4 بوصة، الثاني آيفون 12 بشاشة 6.1 بوصة، والثالث آيفون 12 برو بشاشة 6.1 بوصة أيضًا أما الرابع فهو آيفون 12 برو ماكس وهو الأكبر حجمًا بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

كما أوضحت العديد من التقارير السابقة أن الهواتف الأربعة ستأتي شبيهة بهاتف آيفون 5 بحواف مسطحة، ولن يكون هناك اختلاف ملموس في الواجهة الخلفية مقارنة بسلسلة هواتف آيفون 11، حيث ستأتي الكاميرا الخلفية في تصميم مربع، كما أن سلسلة 12 ستكون أكثر نحافة من آيفون 11.

ستعمل الهواتف الأربعة أيضًا بمعالج أبل الجديد A14 Bionic وبحسب التوقعات فإن ذاكرة الوصول العشوائي للهاتفين آيفون 12 ميني وآيفون 12 ستكون بسعة 4 جيجابايت، وآيفون 12 برو وبرو ماكس بسعة 6 جيجابايت وتتراوح ذاكرة التخزين الداخلية للسلسلة من 64 إلى 512 جيجابايت.

أما البطارية فستكون بسعة 2227 ميلي أمبير في كلٍ من آيفون 12 ميني، آيفون 12 آيفون 12 برو، أما نسخة برو ماكس فستكون بسعة 3687 ميلي أمبير، كما ستدعم الهواتف الشحن السريع، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط، لكن على الأرجح فإن الهواتف لن تأتي مع شواحن، ووصلة الشحن هي من ستكون في العلبة كما فعلت الشركة مؤخرًا في ساعتها الذكية Apple Watch 6 .

الهاتفان iPhone 12 Mini و iPhone 12 سيأتيان بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة، أما نسختي البرو وبرو ماكس ثلاثية العدسة، ويشير تسريب إلى أن آيفون 12 برو سيدعم التقريب البصري حتى 4 أضعاف، وبرو ماكس حتى 5 أضعاف.

أخيرًا الأسعار، من المتوقع أن يتراوح سعر آيفون 12 ميني من 650 إلى 800 دولار، وآيفون 12 من 750 إلى 900، آيفون 12 برو من 1000 إلى 1300 وآيفون 12 برو ماكس من 1100 إلى 1400 دولار، ويعتمد السعر على المساحة التخزينية للهاتف.

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