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البيرو تفتح موقعاً أثرياً لسائح واحد فقط!

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منحت السلطات في البيرو استثناءً خاصاً للسائح الياباني جيسي تاكاياما لزيارة آثار ماتشوبيتشو الواقعة على جبال الأنديز والتي تم إغلاقها في مارس الماضي مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وقالت السلطات المحلية إنّ السائح غير المحظوظ وصل البلاد في مارس الماضي رغبةً منه في مشاهدة القلعة الأثرية التي بُنيت قبل حوالي 5 قرون، لكنّ الإغلاق التام الذي فُرِضَ في البيرو منعه من تحقيق حلمه.

وأكدّ أليخاندرو نيرا وزير الثقافة موافقة الحكومة على الطلب الذي تقدم به السائح الياباني، وسمحت له بدخول القلعة الأثرية قبل عودته لبلده اليابان.

من جانبه عبّر جيسي تاكاياما عن سعادته بالدخول للقلعة بالتذكرة التي حجزها في شهر مارس، وقام بنشر مقطع فيديو سجله على قمة جبل في ماتشوبيتشو شكر من خلاله الحكومة التي سمحت له بالدخول للقلعة.

يذكر أنّ السلطات في البيرو ستعيد افتتاح القلعة الأثرية في نوفمبر القادم بسعة استقبال 30% من طاقتها الكلية المقدرة بـ 675 زائرا يومياً.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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