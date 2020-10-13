البيرو تفتح موقعاً أثرياً لسائح واحد فقط!

منحت السلطات في البيرو استثناءً خاصاً للسائح الياباني جيسي تاكاياما لزيارة آثار ماتشوبيتشو الواقعة على جبال الأنديز والتي تم إغلاقها في مارس الماضي مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وقالت السلطات المحلية إنّ السائح غير المحظوظ وصل البلاد في مارس الماضي رغبةً منه في مشاهدة القلعة الأثرية التي بُنيت قبل حوالي 5 قرون، لكنّ الإغلاق التام الذي فُرِضَ في البيرو منعه من تحقيق حلمه.

وأكدّ أليخاندرو نيرا وزير الثقافة موافقة الحكومة على الطلب الذي تقدم به السائح الياباني، وسمحت له بدخول القلعة الأثرية قبل عودته لبلده اليابان.

من جانبه عبّر جيسي تاكاياما عن سعادته بالدخول للقلعة بالتذكرة التي حجزها في شهر مارس، وقام بنشر مقطع فيديو سجله على قمة جبل في ماتشوبيتشو شكر من خلاله الحكومة التي سمحت له بالدخول للقلعة.

يذكر أنّ السلطات في البيرو ستعيد افتتاح القلعة الأثرية في نوفمبر القادم بسعة استقبال 30% من طاقتها الكلية المقدرة بـ 675 زائرا يومياً.

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