دراسة تقلب مفاهيم إدمان الأطفال على الهواتف

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة كاليفورنيا الأمريكية أنّ إدمان الأطفال على الهواتف الذكية قد يساهم في تعزيز صحتهم العقلية.

وشملت الدراسة مجموعة من الأطفال والشبان الصغار الذين تراوحت أعمارهم ما بين 16 و24 عاماً، وركزت على الوقت الذي يستخدم فيه الشبان الهواتف الذكية، وطرق استخدامهم لهذه الهواتف.

ووجد الباحثون أنّ استخدام الأطفال والشبان الصغار الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية قد يكون مفيداً لصحتهم العقلية، لأنّه يساعدهم في التعبير عن أنفسهم بصورة أفضل، ويساهم في تحسين مستويات التوتر لديهم بعد التعرض لمحنة أو أزمة حياتية الأمر الذي ينعكس بشكلٍ إيجابي على صحتهم العقلية.

يذكر أن نتائج هذه الدراسة تخالف نتائج دراسة قامت بها كلية كينغر كوليدج بلندن عام 2019 والتي وجدت أنّ واحداً من كل 4 أطفال في بريطانيا يعانون من مشاكل في الصحة العقلية بسبب الإفراط في استخدام الهواتف الذكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية