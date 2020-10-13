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دراسة تقلب مفاهيم إدمان الأطفال على الهواتف

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة كاليفورنيا الأمريكية أنّ إدمان الأطفال على الهواتف الذكية قد يساهم في تعزيز صحتهم العقلية.

وشملت الدراسة مجموعة من الأطفال والشبان الصغار الذين تراوحت أعمارهم ما بين 16 و24 عاماً، وركزت على الوقت الذي يستخدم فيه الشبان الهواتف الذكية، وطرق استخدامهم لهذه الهواتف.

ووجد الباحثون أنّ استخدام الأطفال والشبان الصغار الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية قد يكون مفيداً لصحتهم العقلية، لأنّه يساعدهم في التعبير عن أنفسهم بصورة أفضل، ويساهم في تحسين مستويات التوتر لديهم بعد التعرض لمحنة أو أزمة حياتية الأمر الذي ينعكس بشكلٍ إيجابي على صحتهم العقلية.

يذكر أن نتائج هذه الدراسة تخالف نتائج دراسة قامت بها كلية كينغر كوليدج بلندن عام 2019 والتي وجدت أنّ واحداً من كل 4 أطفال في بريطانيا يعانون من مشاكل في الصحة العقلية بسبب الإفراط في استخدام الهواتف الذكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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