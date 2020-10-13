وائل جسار ينفي شائعات تقديمه لأغاني المهرجانات

دحض الفنان اللبناني وائل جسار الشائعات التي انتشرت مؤخراً وتحدثت عن رغبته بتقديم أغاني المهرجانات بعد ظهوره في أوبريت غنائي رفقة حسن شاكوش وعمر كمال.

وقال الفنان اللبناني إنّ ما جمعه مع المطربين مناسبة وطنية، وأكدّ تمسكه بلونه الغنائي واحترامه لما يقدمه النجمان المصريان.

وأشار وائل جسار لعدم قدرته على غناء أغاني المهرجانات لأنّ جمهوره اعتاد عليه في النمط الرومانسي والطربي، وقال إنّ الجدل المثار حول مشاركة حسن شاكوش وعمر كمال في الأوبريت الوطني يجب أن يتوقف لأنهما فنانان مصريان.

وعن رأيه بأغاني المهرجانات قال إنّه يحترم من يُقدم هذا الفن، لكنّه لن يقوم بغنائه في حال عُرضت عليه أغاني المهرجانات، لأنّ هذا النمط لا يتناسب مع إمكانياته الصوتية، ونمطه الفني.

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