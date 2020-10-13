غوغل تطلق حقائب ذكية تتفاعل مع إيماءات اليد

أثمر التعاون بين شركة غوغل الأمريكية وشركة Samsonite الرائدة في مجال صناعة الحقائب عن إطلاق حقائب ظهر ذكية بمواصفات مميزة حملت اسم حقائب Konnect-i.

وصنعت الحقائب الجديدة من أليافٍ خاصة تتفاعل مع العديد من العوامل الخارجية، وزودت بحساسات إلكترونية قامت غوغل بتطويرها كجزءٍ من مشروع Jacquard.

ومن خلال حساسات Jacquard ستتصل الحقائب لاسلكياً مع الأجهزة الذكية المرتبطة بها، وستقوم بجمع البيانات حول عدد الخطوات التي يقطعها حامل الحقيبة وجهات تحركه، ونقلها إلى تطبيق خاص مثبت في هاتفه الذكي.

وتتميز حساسات Jacquard بإمكانية التحكم بها من خلال إيماءات اليد، حيث تقوم هذه الحساسات بإرسال إشارات للهاتف لتشغيل الموسيقى أو تفعيل تطبيقات معينة، بالإضافة لإمكانية شحنها عن طريق منافذ USB.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحقائب الجديدة بنموذجين، الأول Slim بسعر 200 دولار، والثاني Standard بسعر 220 دولارا أمريكيا.

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