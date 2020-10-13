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قصة شاب مُثابر حصل على 3 شهادات جامعية بـ3 أشهر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لهزيمة الأمراض التنكسية العصبية نجح الشاب الإيطالي جوليو ديانجيلي في الحصول على 3 شهادات جامعية خلال الأشهر الـ3 الماضية.

حيث نال الشاب البالغ من العمر 25 عاماً الدرجة العلمية الجامعية في الطب يوم 20 يوليو الماضي، ثم نال شهادة جامعية في التكنولوجيا الحيوية يوم 23 سبتمبر الماضي، وفي 9 أكتوبر الجاري نال الشهادة الجامعية الثالثة في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بيزا وكلية آنا للدراسات المتقدمة، بعدما ناقش رسالةً بعنوان الأساليب الهندسية المتقدمة للتحفيز الكهربائي والمغناطيسي للدماغ المطبقة على الأمراض التنكسية العصبية.

وأكدّ الطالب الإيطالي سعيه للحصول على درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية الجزيئية قبل نهاية العام الجاري، ومن ثم السفر لجامعة كامبريدج للحصول على دكتوراه في علوم الأعصاب السريرية.

وبرر جوليو ديانجيلي رغبته بالحصول على 4 شهادات جامعية بوقت قصير برغبته بهزيمة الأمراض التنكسية العصبية التي تعد مشكلة اجتماعية معقدة، وقال إنّ شهادة الطب لا تكفي لوحدها في التعامل مع هذا النوع من المشاكل العصبية.

يذكر أنّ درجة الدكتوراه التي سيحصل عليها من جامعة كامبريدج ستسمح له بالعمل في النخبة العالمية لأبحاث التنكس العصبي رفقة أشهر العلماء في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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