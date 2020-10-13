ديل تكشف عن أخف وأنحف ساوند بار في العالم

كشفت شركة ديل الأمريكية عن أخف وأنحف ساوند بار في العالم والذي حمل اسم Slim Sound bar.

وسيأتي الساوند بار الجديد بأبعاد 2.4*1.8*29.8 سم ووزن 114 غراما فقط، ويتميز بقدرة خرج تصل إلى 3.6 واط، ومدى تردد يمتد من 180 هرتز إلى 20 كيلو هرتز.

وأكدّت الشركة الأمريكية إمكانية وصل الساوند بار الجديد بعدد من شاشات الشركة كـ Ultra Sharp U2421E، وموديلات سلسلة P كـ P3421، P3221، وP2721Q.

ويتميز Slim Sound bar باحتوائه على كابل USB-A قصير جداً يتم توصيله بالجزء الخلفي للشاشة بحيث لا يمكن رؤية أي كابل من الأمام، بالإضافة لعدم حاجته لكابل إضافي أو برنامج خاص.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الساوند بار الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 55 دولارا أمريكيا.

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