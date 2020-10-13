ملخص مؤتمر ابل – الإعلان عن هواتف ايفون 12 رسمياً وإليك التفاصيل!

أعلنت ابل رسمياً اليوم عن هواتف ايفون 12 خلال مؤتمر خاص تم بثه عبر الإنترنت. تم الإعلان عن أربعة هواتف ايفون جديدة هي: ايفون 12 ، ايفون 12 ميني ، ايفون 12 برو ، وأخيراً ايفون 12 برو ماكس بالإضافة إلى سماعات HomePod Mini الجديدة. وفي هذا المقال ملخص لما جاء في المؤتمر.

هواتف ايفون 12 وشبكات الجيل الخامس

هواتف ايفون 12 سوف تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G الجديدة والتي بدورها توفر سرعة اتصال أكبر ودرجة حماية وأمان أكبر للبيانات. وفقاً لأبل، فإنها قد تعاونت مع العديد من شركات الاتصالات من أجل تطوير بعض التحسينات في شبكات الجيل الخامس.

يمكن أن تصل السرعة القصوى لشبكات الجيل الخامس إلى 4 جيجابايت في الثانية الواحدة للتحميل، وحتى 200 ميجابايت كسرعة رفع قصوى.

ايفون 12

هاتف iPhone 12 يأتي مع تصميم يشبه ايفون 4 الكلاسيكي حيث الحواف المستوية وعدة ألوان هي: الأسود، الأبيض، الأخضر، الأحمر، والأزرق. ميزة مقاومة الماء والأتربة.

شاشة OLED بقياس 6.1 إنش بتعديلات من أبل وقد أطلقت عليها اسم Super Retina XDR.

نسبة سطوع فائقة في الشاشة، وكثافة بكسلات تصل إلى 460 بكسل لكل إنش، ودرجة سطوع تصل إلى 1200 نقطة، إضافة إلى دعم تقنيات Dolby Vision و HDR 10. هناك طبقة حماية سيراميكية من شركة كورينج تقول أبل أنها أفضل من الزجاج.

تقنية Smart Data mode للانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الرابع عندما لا تحتاج سرعات عالية حفاظاً على عمر البطارية.

معالج A14 Bionic بتقنية معالجة 5 نانومتر وتحسين الأداء بنسبة 40% مقارنة بالإصدار الأسبق.

كاميرا ثنائية بدقة 12 ميجابكسل لكل واحدة. الأساسية بفتحة عدسة F/1.6 والثانية واسعة المجال بفتحة عدسة F/2.4 مع تقنية Smart HDR 3 الجديدة وإضافة خاصية التصوير الليلي Night Mode في كافة الكاميرات بما في ذلك الكاميرا الأمامية.

مغناطيس في الخلفية لإلصاق أغطية الحماية، والمحفظة الشخصية، ومحاذاة الشاحن اللاسلكي بصورة أفضل.

رسمياً: لن يكون هناك شاحن أو سماعات سلكية في علبة الشراء، فقط كابل بمنفذ USB-C من ناحية و Lightning من الناحية الأخرى.

ايفون 12 ميني

هاتف ايفون 12 ميني يأتي بشاشة بقياس 5.4 إنش لكن مع أبعاد أصغر حتى من ايفون 8 أو SE بفضل الحواف النحيفة. شاشة iPhone 12 Mini بدقة Full HD.

يدعم كافة مزايا ايفون 12 التي ذكرناها سابقاً، لكن بحجم أصغر وشاشة أقل في القياس، وبالطبع البطارية أيضاً لكن أبل لم تشر إلى ذلك.

سعر ايفون 12 و ايفون 12 ميني

يبدأ سعر ايفون 12 ميني من 699 دولار أمريكي بينما ايفون 12 أغلى بـ 100$ حيث يبدأ سعره من 799 دولار أمريكي.

ايفون 12 برو / برو ماكس



هاتفا iPhone 12 Pro / Pro Max يأتي بذات التصميم في هواتف ايفون 12 و ايفون 12 ميني، وعدة ألوان هي: الرمادي، الفضي، الذهبي، والأزرق. وأيضاً هناك ميزة مقاومة الماء والأتربة والمغناطيس الخلفي.

الشاشة سوف تكون بقياس 6.1 إنش في هاتف ايفون 12 برو و قياس 6.7 إنش في ايفون 12 برو ماكس.

المعالج هو A14 Bionic بتقنية معالجة 5 نانومتر وتحسين الأداء بنسبة 40% مقارنة بالإصدار الأسبق.

كاميرا خلفية ثلاثية: أساسية، واسعة المجال، مكبرة حتى 4 مرات، وبدقة 12 ميجابكسل لكل منها.

تقنية تثبيت بصري OIS جديدة تعتمد على الحساس والعدسات معاً في منع اهتزاز الصورة، مع تحسين أداء التصوير الليلي في كافة الكاميرا أيضاً.

تقنية Deep Fusion لتحسين معالجة الصور باتت متوفرة في كاميرا الهاتف جميعها بما في ذلك الكاميرا الأمامية.

تصوير الفيديو بتقنية HDR و Dolby Vision HDR وتعديل الفيديو على الجهاز.

حساس LiDar مع الكاميرات الخلفية يساعد في التصوير ثلاثي الأبعاد وتحسين عمل التركيز التلقائي في أوضاع الإضاءة المنخفضة.

سعر ايفون 12 برو / برو ماكس

السعر يبدأ من 999 دولار أمريكي لهاتف ايفون 12 برو، و 1099 دولار أمريكي لهاتف ايفون 12 برو ماكس. (سعة 128 جيجابايت).

موعد إطلاق هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 نهاية أكتوبر، وايفون 12 ميني مع ايفون 12 برو ماكس منتصف نوفمبر، والحجز المسبق قبل ذلك بأسبوع.

سماعات HomePod Mini الجديدة

سماعات HomePod Mini هي الإصدار الجديد من سماعات ابل الذكية الخارجية مع تصميم جديد دائري مميز، وتحتوي على معالج S5 الجديد لمعالجة الصوت وتعديل مستوى الصوت والمدى الديناميكي للصوت بحسب الغرفة.

السماعات سوف تعمل بكفاءة مع المساعد الصوتي سيري وخدمات صوتية مثل iHeartRadio و Radio.com و TuneIn و Pandora و Amazon بالإضافة طبعاً إلى Apple Music و Apple Podcasts ولم يتم الإشارة إلى سبوتيفاي.

سماعات HomePod Mini سوف تتوفر باللون الأبيض والرمادي بسعر مقبول يعادل 99 دولار أمريكي وستتوفر في الأسواق بداية من شهر نوفمبر القادم.