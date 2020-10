طفلة تقع بحب الحشرات والزواحف المخيفة (صور)

تحتفظ الطفلة هولي جرينهالغ البالغة من العمر 8 سنوات بمجموعة من العناكب والحشرات في غرفتها وتقوم برعايتها واللهو معها.

وقالت الطفلة التي تعيش في مدينة شيشاير البريطانية إنّها وقعت بحب الحشرات والزواحف المخيفة عندما كانت صغيرة، وأنّها حصلت على أول عنكبوت مكسيكي أحمر في عيد ميلادها السابع.

ومنذ ذلك الحين بدأت هولي بالاحتفاظ بهذه الحيوانات، حتى أصبح لديها أكثر من 50 عنكبوتا، بالإضافة لأفاعي، وعلب مملوءة بالديدان، الصراصير، والقواقع.

وقالت هولي إنّها تربي حيواناتها في حاويات منفصلة، وتقضي 3 ساعات أسبوعياً في إطعامها، كما تقوم بتنزيل مقاطع فيديو حول تربيتها على قناتها في موقع يوتيوب والتي تضم حوالي 6000 مشترك.

وتهدف الطفلة البريطانية لإيصال فكرة للناس بأن الحشرات والحيوانات اللافقارية كائنات لطيفة للغاية، وبأنّها تخاف من البشر أكثر مما يخافون منها.

وتمنت هولي بأن تصبح حارسة حديقة حيوان عندما تكبر، وأن تسافر حول العالم لتقديم عروض عن الحيوانات.

