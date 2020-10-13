نتفليكس تستعد لعرض أول فيلم باللهجة العراقية

تستعد شركة نتفليكس الأمريكية للإنتاج والتوزيع الفني لعرض أول فيلم باللهجة العراقية على منصاتها المختلفة.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها ستعرض فيلم “موصل” من إخراج ماثيو كارناهان وتنفيذ المخرج العراقي محمد الدراجي، وإنتاج الأخوين روسو في شهر نوفمبر القادم.

وستدور أحداث الفيلم حول قيام عناصر من الشرطة العراقية بشن هجمات على تنظيم داعش الموجود في مدينة الموصل من أجل تحرير المدينة منه.

وقال منتج الفيلم جو روسو إنّ قصة الفيلم حقيقية ونشرت في تحقيق لصحيفة نيويوركر، وأثرت فيه بشكل كبير، وجعلته يبكي عندما قرأها لأول مرة، وهذا ما دفعه لتحويلها لفيلمٍ سينمائي.

ويأمل منتجا الفيلم أن يغير الفيلم الصورة السلبية المأخوذة عن العرب والتي ساهمت هوليوود في نشرها.

يذكر أن فيلم موصل سيكون أول فيلم عالمي باللهجة العراقية بالكامل يعرض على شبكة البث نتفليكس.

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