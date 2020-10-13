دراسة تؤكد قدرة الزنك على محاربة كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الإسبان ونُشرت على مورد medRxiv أهمية الزنك في محاربة فيروس كورونا.

وشملت الدراسة 249 مريضاً أصيبوا بفيروس كورونا بشكلٍ مؤكد، ولاحظ العلماء أنّ الأشخاص الذين يمتلكون مستويات عالية من الزنك في أجسامهم تعافوا من المرض بشكل أسرع، ولم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقال الباحثون إنّ نقص الزنك يؤدي لتفاقم تأثيرات العدوى بشكل كبير، ويؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي التي قد تكون قاتلة في بعض الحالات.

وبيّن العلماء أهمية الزنك ودوره في تقوية جهاز المناعة، وقالوا إنّه يسمح للجسم بالتكييف مع التأثيرات الخارجية بسرعة، ويساهم في الحماية من العديد من الفيروسات.

وأكدّوا على أن نقص الزنك يلاحظ عند كبار السن، وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس الخطير.

ودعا الباحثون الناس لتقوية مناعتهم من خلال تناول الأطعمة التي تعمل على رفع كمية الزنك في أجسامهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية