هاتف ايفون 12 – المواصفات الكاملة ، السعر ، وكافة المميزات و التفاصيل!

أعلنت ابل عن سلسلة ايفون 12 الجديدة في مؤتمر خاص والتي تشمل ايفون 12 بجانب الإصدار الأصغر ميني وإصدارات برو و برو ماكس وفي هذا المقال سوف نتناول الحديث عن أحدها وهو ايفون 12 بشكل مفصل مع إيضاح لكافة الجوانب الخاصة من مواصفات و مميزات وأسعار.

ملخص مواصفات هاتف ايفون 12 :

الشاشة : من النوع OLED بقياس 6.1 إنش بدقة 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش .

من النوع OLED بقياس 6.1 إنش بدقة 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش . المعالج : A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر.

A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر. الكاميرا الخلفية : كاميرا ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120°

كاميرا ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120° الكاميرا الأمامية : بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2



بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 سماعات ستريو

السعات التخزينية : 64 / 128 / 256 جيجابايت .

64 / 128 / 256 جيجابايت . الألوان : أزرق، أخضر، أحمر، أبيض، أسود.

أزرق، أخضر، أحمر، أبيض، أسود. دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس.

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس. تقنية التعرف على الوجه Face ID

ايفون 12 .. التصميم الكلاسيكي يعود من جديد!

سلسلة الايفون الجديدة بما فيها ايفون 12 يأتي بذات التصميم الكلاسيكي الذي رأيناه قبل سنوات في هواتف ايفون 4 و 5 و 5s حيث الحواف المستوية والزوايا الحادة. التصميم أخف وأنحف وأقل سمكاً بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.

يتوفر هاتف ايفون 12 بخمسة ألوان هي الأزرق، الأخضر، الأحمر، الأبيض، الأسود. والأبعاد هي 146.7 مليمتر للطول × 71.5 مليمتر للعرض وسمك 7.4 مليمتر بينما يبلغ الوزن 162 جراماً. في الجهة الأمامية هناك نتوء علوي “نوتش” يحتوي على الكاميرا الأمامية ونظام التعرف على الوجه Face ID.

الهاتف يدعم ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 كما أن الإضافة الكبرى تتمثل في إضافة طبقة حماية سيراميكية للشاشة عوضاً عن الزجاج وهي بحسب ابل تعطي حماية أفضل بمقدار 4 مرات في حالة سقوط الهاتف. السيراميك بالأساس مادة غير شفافة لكن أبل بالتعاون مع شركة كورينج قامتا بتطوير هذه المادة الجديدة عبر التحكم في نوع البلورات ودرجة التبلور فيها، أيضاً هي مادة أكثر مقاومة للخدوش.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

هواتف ايفون 12 سوف تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G الجديدة من نوع (sub‑6 GHz) والتي بدورها توفر سرعة اتصال أكبر ودرجة حماية وأمان أكبر للبيانات.

وفقاً لأبل يمكن أن تصل السرعة القصوى لشبكات الجيل الخامس في ايفون 12 إلى 4 جيجابايت في الثانية الواحدة للتحميل، وحتى 200 ميجابايت كسرعة رفع قصوى. يحتوي هاتف ايفون 12 على ميزة Smart Data mode للانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الرابع عندما لا تحتاج سرعات عالية حفاظاً على عمر البطارية.

يدعم هاتف ايفون 12 شبكات الجيل الرابع 4G LTE في الأماكن التي لا توفر تغطية لشبكات الجيل الخامس إضافة إلى دعم شبكات Wi-Fi 6 ‏(802.11ax) بتكنولوجيا MIMO 2×2 و ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ و NFC وشريحة الإدراك المكاني U1.

الشاشة من نوع OLED

شاشة ايفون 12 بقياس 6.1 إنش من نوع OLED أطلقت عليها ابل اسم Super Retina XDR وتبلغ دقتها 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش. تدعم الشاشة تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone لتحسين عرض المحتوى على الشاشة، ويمكن أن تصل درجة السطوع فيها إلى 1200 درجة.

معالج A14 في قلب ايفون 12

معالج ابل A14 بيونك هو أول معالج في سوق الهواتف الذكية يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر عوضاً عن تقنية 7 نانومتر المستخدمة في معالجات أخرى عالية الأداء. معالج ابل A14 بيونيك هو معالج سداسي النواة: نواتان مخصصتان للأداء العالي والمهام الثقيلة، وأربعة أنوية للمهام العادية وأكثر توفيراً للطاقة.

معالج A14 أفضل من معالج A12 بنحو 40% على مستوى الأداء، وحوالي 30% على مستوى معالجة الرسوميات، في حين أن تلك الفوارق أقل عند المقارنة مع معالج A13 العام الماضي. الميزة الأخرى في معالج ابل A14 بيونيك هو استهلاك الطاقة بشكل أقل، رغم ذلك قد يكون ذلك في نطاق ضيق يعادل 10% تقريباً.

يحتوي المعالج على 11.8 مليار ترانسستور، ومعالج رسوميات جديد رباعي النواة بالإضافة إلى تطوير معالج الصور والفيديو، ومعالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine الذي يحتوي على 16 نواة. ويعتبر المعالج أهم جزئية في مواصفات ايفون 12 .

الكاميرا الخلفية



كاميرا ايفون 12 هي كاميرا ثنائية بدقة 12 ميجابكسل لكل واحدة: الأساسية بفتحة عدسة F/1.6 والثانية واسعة المجال بفتحة عدسة F/2.4 وتتمتع الكاميرا بالمميزات الآتية:

تقنية Smart HDR 3 لضبط الألوان بحسب المشهد الذي يتم تصويره.

خاصية التصوير الليلي Night Mode في الكاميرا الأساسية والكاميرا واسعة المجال معاً.

تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 30 إطاراً في الثانية وصوت ستريو.

تصوير فيديو 4k بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية

تثبيت بصري OIS في الكاميرا الأساسية.

خاصية التثبيت السينمائي عند تصوير الفيديو.

على مستوى التصوير الفوتوغرافي في ايفون 12 شهدت الكاميرا تحسناً واضحاً في التصوير الليلي الذي بات مدعوماً في كافة كاميرات الهاتف كما باتت الكاميرا أكثر حساسية للضوء بنسبة تصل إلى 27% لعرض تفاصيل أكثر في الإضاءة المنخفضة. الوضع الليلي يعمل تلقائياً في الكاميرا عند اكتشاف ظروف إضاءة منخفضة. لا نستطيع أن ننسى كذلك وجود تقنية Deep Fusion التي تعمل على زيادة جودة الصور وحدة التفاصيل في الإضاءة المتوسطة.

أما على مستوى تصوير الفيديو فهناك نقلة نوعيى يحدثها ايفون 12 بدعم تصوير الفيديو HDR بتقنية Dolby Vision ودقة تصل إلى 4K مع إمكانية تحرير مقاطع الفيديو عبر تطبيق iMovie من ابل مما يعزز مكانة هواتف الايفون وتميزها في تصوير الفيديو وهو نهج بدأته ابل العام الماضي ورأيناه واضحاً مع هواتف ايفون 11 برو و ايفون 11 برو ماكس.

كاميرا السيلفي الأمامية

الكاميرا الأمامية في ايفون 12 بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم المميزات الآتية:

خاصية التصوير الليلي Night Mode تماماً مثل الكاميرا الخلفية، الآن يمكنك التقاط السيلفي بطريقة مميزة في الإضاءة المنخفضة.

تقنية Smart HDR 3 لضبط الألوان بحسب المشهد الذي يتم تصويره.

تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 30 إطاراً في الثانية وصوت ستريو.

تصوير فيديو 4k بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية.

البطارية

تدوم بطارية ايفون 12 حتى 17 ساعة متواصلة عند تشغيل مقاطع الفيديو أوفلاين أو 11 ساعة متواصلة عند تشغيل الفيديو أونلاين عبر اليوتيوب أو منصات البث مثل نتفلكس. يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

السعر

سوف يتوفر هاتف ايفون 12 ابتداءً من نهاية شهر أكتوبر الجاري بالأسعار الآتية:

سعر نسخة 64 جيجابايت: 799$

سعر نسخة 128 جيجابايت: 879$

سعر نسخة 256 جيجابايت: 979$

لا يوجد شاحن أو سماعات في علبة الشراء بل تباع منفصلة في حالة لم تتوفر لديك، فقط تحتوي العلبة على كابل التوصيل. وقد فعلت أبل ذلك ادعاءً منها أنها بذلك تحافظ على البيئة.