هاتف ايفون 12 برو – المواصفات، المميزات والسعر، وما الجديد مقارنةً مع الجيل السابق

ضمن مؤتمرها المنتظر أعلنت أبل أخيرًا عن هواتف آيفون 12 الجديدة، وهي السلسلة التي تأخرت بشكل كبير لأول مرة منذ سنوات طويلة لتصدر في أكتوبر بدلًا من سبتمبر، وكما هو الحال فمتابعي التقنية عادةً ما يختلفون حول شركة أبل وما تتخذه من قرارات! لكن بلا شك معظمنا سيجد ضمن هذه الهواتف خيارات ممتازة له، والبعض الآخر لن يجد ذلك! أعلنت أبل ضمن المؤتمر عن ايفون 12 ميني، ايفون 12 العادي، برو، وبرو ماكس، وضمن هذا المقال سنتحدّث عن الإصدار برو.

ملخص مواصفات هاتف ايفون 12 برو

الشاشة : أوليد تطلق عليها أبل Retina XDR Display بقياس 6.1 إنش بدقة 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة.

أوليد تطلق عليها أبل Retina XDR Display بقياس 6.1 إنش بدقة 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة. المعالج: A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية ودقة تصنيع 5 نانومتر.

A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية ودقة تصنيع 5 نانومتر. الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية ثلاثية بدقات 12+12+12 ميجابيكسل مقسمة لكاميرا واسعة، واسعة جدًا وكاميرا تقريب تيليفوتو + مستشعر LiDAR

كاميرا خلفية ثلاثية بدقات 12+12+12 ميجابيكسل مقسمة لكاميرا واسعة، واسعة جدًا وكاميرا تقريب تيليفوتو + مستشعر LiDAR الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 السعات التخزينية: 128/265/512 جيجابايت

128/265/512 جيجابايت شاشة الهاتف من السيراميك لحماية أفضل بأربع مرات

لحماية أفضل بأربع مرات الألوان: الأزرق الجديد، الذهبي، الأسود (جرافيت) والفضي

الأزرق الجديد، الذهبي، الأسود (جرافيت) والفضي دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس.

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس. تقنية التعرف على الوجه Face ID

سماعات ستريو

إطار من الستالنستيل

مقاوم للمياه حتى 6 ساعات على عمق 30 دقيقة!

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أول ما لاحظناه مع السلسلة الجديدة هو عودة التصميم الكلاسيكي والذي يميل لكونه مربع أكثر من الجيل السابق، الزوايا هنا حادة لكن مسكة الهاتف -حسب أبل- ستكون غير مزعجة، هذا إلى جانب أن التصميم الجديد ساعد أبل على تقليل السمك بنسبة تصل إلى 15%.

يأتي الهاتف بأربع الوان مختلفة على عكس آيفون 12 وهي التي تضم اللون الفضي، الذهبي والأسود الغامق إلى جانب لون جديد كليًا وهو اللون الأزرق الغامق، إصدار ايفون 12 برو -وبرو ماكس- سيأتي أيضًا مع إطار من الستانلستيل على عكس ايفون 12 العادي والميني، واللذان يقدمان إطار من الألمونيوم.

الهاتف الجديد يدعم مقاومة المياه والغبار وكذلك قطرات المياه بقوة بالغة، حيث أه يدعم الآن البقاء على عمق ست أمتار لمدة 30 دقيقة! وهو أمر ممتاز بلا شك، أضف إلى ذلك أن الهاتف أصبح يأتي مع شاشة مصنوعة من السيراميك بدلًا من الزجاج العادي، وهو ما سيزيد من قوة تحمل الهاتف بشكل كبير قد يصل إلى أربع أضعاف.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

هواتف ايفون 12 سوف تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G الجديدة من نوع (sub‑6 GHz) والتي بدورها توفر سرعة اتصال أكبر ودرجة حماية وأمان أكبر للبيانات.

وفقاً لأبل يمكن أن تصل السرعة القصوى لشبكات الجيل الخامس في ايفون 12 إلى 4 جيجابايت في الثانية الواحدة للتحميل، وحتى 200 ميجابايت كسرعة رفع قصوى. يحتوي هاتف ايفون 12 على ميزة Smart Data mode للانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الرابع عندما لا تحتاج سرعات عالية حفاظاً على عمر البطارية.

يدعم هاتف ايفون 12 برة شبكات الجيل الرابع 4G LTE في الأماكن التي لا توفر تغطية لشبكات الجيل الخامس إضافة إلى دعم شبكات Wi-Fi 6 ‏(802.11ax) بتكنولوجيا MIMO 2×2 و ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ و NFC وشريحة الإدراك المكاني U1.

شاشة ايفون 12 برو



في حين أن هاتف آيفون 12 العادي وكذلك الإصدار الميني أصبحا يأتيان مع شاشة من نوع أوليد -تحت مسمى Super Retina XDR- إلا أن هاتف آيفون 12 برو لم يشهد تغييرات بالمقارنة مع سلسلة ايفون 11 من حيث نوع الشاشة، إلا أن الهاتف قد تغيّر من ناحية آخرى وهي قياس الشاشة، ايفون 12 يأتي الآن مع شاشة بقياس 6.1 بوصة تمامًا مثل آيفون 12، هذا على عكس آيفون 11 برو والذي يأتي مع شاشة أصغر.

تدعم الشاشة تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone لتحسين عرض المحتوى على الشاشة، ويمكن أن تصل درجة السطوع فيها إلى 1200 درجة إلى جانب دعم معيار ألوان P3 الواسع وكذلك تقدّم تباين يصل إلى 2,000,000:1!

معالج A14 في قلب ايفون 12

معالج ابل A14 بيونك هو أول معالج في سوق الهواتف الذكية يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر عوضاً عن تقنية 7 نانومتر المستخدمة في معالجات أخرى عالية الأداء. معالج ابل A14 بيونيك هو معالج سداسي النواة: نواتان مخصصتان للأداء العالي والمهام الثقيلة، وأربعة أنوية للمهام العادية وأكثر توفيراً للطاقة.

معالج A14 أفضل من معالج A12 بنحو 40% على مستوى الأداء، وحوالي 30% على مستوى معالجة الرسوميات، في حين أن تلك الفوارق أقل عند المقارنة مع معالج A13 العام الماضي. الميزة الأخرى في معالج ابل A14 بيونيك هو استهلاك الطاقة بشكل أقل، رغم ذلك قد يكون ذلك في نطاق ضيق يعادل 10% تقريباً.

يحتوي المعالج على 11.8 مليار ترانسستور، ومعالج رسوميات جديد رباعي النواة بالإضافة إلى تطوير معالج الصور والفيديو، ومعالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine الذي يحتوي على 16 نواة. ويعتبر المعالج أهم جزئية في مواصفات ايفون 12 برو.

الكاميرا الخلفية في ايفون 12 برو



يأتي الهاتف مع ثلاث كاميرات جميعها بدقة 12 ميجابيكسل، وهي التي تنقسم إلى كاميرا واسعة عادية Wide Camera وكاميرا واسعة جدًا Ultra Wide Camera بزاوية 120 درجة، بالإضافة لكاميا تيليفوتو للتقريب البصري حتى 2X والتقريب الرقمي حتى عشر أضعاف.

تأتي الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة f/1.6 وهو تحسّن واضح، في مقابل فتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الواسعة جدًا وf/2.0 لعدسة التقريب (التيليفوتو)، هاتف آيفون 12 برو يتميّز أيضًا بوجود مستشعر LiDAR والذي سيقدم تجربة مثالية لتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والأهم هو أنه سيسحن تجربة التقاط صور بورتريه في الإضاءة المنفخضة.

الهادتف يدعم أيضًا ست تأثيرات مختلفة لتصوير البورتيه وهي Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono إلى جانب أنه بات يدعم التثبيت البصري للصورة من الكاميراتين الواسعة والواسعة جدًا!

سيتميّز الهاتف من ناحية أخرى بدعم تقنية التصوير الليلي في الكاميرتين الرئيسيتين في الوقت الحالي، وسيدعم تقنية Smart HDR وDeep Fusion، والأخيرة ستعمل على كافة كاميرات الهاتف، أضف إلى ذلك خاصية Apple ProRAW الجديدة كليًا، والتي ستتيح إنتاج ملفات فيديو خام ومعدلة في نفس الوقت!

أما وعن تصوير الفيديو في آيفون 12 برو فالهاتف سيدعم HDR حتى 60 إطار في الثانية بتقنيات دولبي فيجن، بينما سيدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بإطارات 24 أو 30 أو 60! إلى جانب خيارات واسعة للتصوير معظمها مشتق من الأجيال السابقة، إلا أن الهاتف أصبح الآن يقدم ميزة التثبيت البصري في كافة الحالات.

صور ملتقطة بهواتف ايفون 12 برو:

كاميرا السيلفي في ايفون 12 برو ستدعم التقنيات التالية:

خاصية التصوير الليلي Night Mode تماماً مثل الكاميرا الخلفية، الآن يمكنك التقاط السيلفي بطريقة مميزة في الإضاءة المنخفضة.

تقنية Smart HDR 3 لضبط الألوان بحسب المشهد الذي يتم تصويره.

تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 30 إطاراً في الثانية وصوت ستريو.

تصوير فيديو 4K بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية.

البطارية

تدوم بطارية ايفون 12 برو حتى 17 ساعة متواصلة عند تشغيل مقاطع الفيديو أوفلاين أو 11 ساعة متواصلة عند تشغيل الفيديو أونلاين عبر اليوتيوب أو منصات البث مثل نتفلكس. يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي بسرعة 7.5 واتّ من خلال الشواحن اللاسلكية الخارجية، أو 15 واتّ من خلال شواحن أبل اللاسلكية الجديدة.

الإكسسوارات الجديدة

واحدة من أهم الإضافات التي أتت مع الجيل الجديد من الآيفونات هي الإكسسوارات الذكية، وهذه الإكسسوارات تعتمد بشكل رئيسي على كون آيفون 12 برو يأتي مع مغناطيس في الجهة الخلفية، وهو الذي يسمح لك بإلصاق أجهزة وإكسسوارات إضافية والتي تتمثل في شواحن لاسلكية، أغطية حماية أو حتى حافظة للبطاقات البنكية! وذلك كما يُمكنك أن ترى من الصور التالية:

سعر ايفون 12 برو



سوف يتوفر هاتف ايفون 12 ابتداءً من نهاية شهر أكتوبر الجاري بالأسعار الآتية:

سعر نسخة 128 جيجابايت: 999$

سعر نسخة 265 جيجابايت: 1099$

سعر نسخة 512 جيجابايت: 1299$

لا يوجد شاحن أو سماعات في علبة الشراء بل تباع منفصلة في حالة لم تتوفر لديك، فقط تحتوي العلبة على كابل التوصيل. وقد فعلت أبل ذلك ادعاءً منها أنها بذلك تحافظ على البيئة.