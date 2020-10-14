البكوش: تراخي التعليم في ترتيب الامتحانات والأنشطة المجتمعية زاد انتشار كورونا

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش إنه هناك تراخي من مسؤولي وزارة التعليم في ترتيب إجراء الامتحانات؛ مما ساهم في زيادة الوضع الوبائي لكورونا.

وأضاف البكوش – في مؤتمر صحفي الثلاثاء – أن الأنشطة المجتمعية في الفترة الأخيرة كفتح الصالات وإقامة المآتم رغم المنع؛ جعلت الوضع بدلاً من أن ينزل إلى الدرجة الثالثة في معدل الانتشار صعد إلى الدرجة الرابعة درجتين، محذرا من أن عدم التعايش مع الفيروس سيجعل البلاد في وضع وبائي حرج.

وكشف البكوش أنه إذ لم ينجحوا في الضبط وتشديد الجهات الأمنية والتعايش مع الفيروس بالضوابط الاحترازية سيضطرون إلى الإغلاق الكامل، مشيرا إلى إمكانية التعايش معه إذا التزم بالضوابط الاحترازية.

وأوضح البكوش أن تقليل الوفيات يكون بزيادة أماكن الفلترة والعزل والعنايات، لافتا أنهم جهزوا 1400 سرير في مناطق موزعة في كافة البلاد

وبين رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، أن التحاليل الكشف عن الفيروس “PCR” وصل عددها اليومي إلى 4500 وأنهم يتطلعون إلى زيادتها رغم أن تكاليها باهظة تصل قيمة التحليل الواحد 200 دولار.

يٌشار إلى أن وفق أخر إحصائية لفيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 19 ألف و851 حالة نشطة و25 ألف و301 متعافي و669 وفاة.

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