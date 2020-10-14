آبل تعلن رسمياً عن آيفون 12

أعلنت شركة آبل عن أحدث هواتف آيفون مساء أمس الثلاثاء خلال مؤتمرها السنوي وتحمل هواتف iPhone 12 العديد من الميزات الجديدة حيث حصلت على تحسينات كبيرة وجاء تصميم الهاتف شبيه بتصميم iPhone 5 ويدعم الجهاز شكات الـ5G.

ويتوفر iPhone 12 Pro بأربع ألوان الرصاصي الداكن والفضي والذهبي والأزرق المحيطي والنسحة الكبيرة من الجهاز جاءت بحجم 6.7 بوصة والحجم العادي 6.1 أي أكبر بإنشين من الإصدار السابق.

وحسنت آبل قوة الزجاج بـ4 مرات في الشاشة الأمامية وفي الخلف ويتحمل السقوط بشكل أفضل أما الكاميرات بأجهزة iPhone 12 العادية فستكون بدقة 12 ميجابكسل متوفرة بعدستين الواسعة و الواسعة جداً مع التحسن الكبير في التصوير الليلي.

وسيتوفر iPhone 12 وiPhone 12 mini بهيكل من الألومنيوم بخمسة ألوان هي الأزرق والأخضر والأسود، والأبيض أما iPhone 12 Mini فحجم شاشته 5.4 بوصة وهو أصغر حجماً وأخف وزناً لكنه يتمتع بنفس ميزات iPhone 12 الأكبر.

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