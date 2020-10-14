هاتف ايفون 12 برو ماكس – المواصفات، المميزات والسعر وأهم التغييرات

عقدت أبل مؤتمرها المنتظر والذي ضم أربع هواتف مختلفة للمرة الأولى، ولعل هذا العام هو العام الأول الذي تغطي فيه أبل كل هذه الفئات السعرية بداية من آيفون SE الذي تم إطلاقه في وقت سابق وصولًا إلى آيفونات تتراوح في السعر بين 699 وصولًا إلى 1099 دولار أمريكي! واليوم سنحدّثكم عن ايفون 12 برو ماكس، وهو أقوى هواتف أبل لهذا العام.. هيا نلفي نظرتنها الفاحصة.

ملخص مواصفات هاتف ايفون 12 برو ماكس



الشاشة : أوليد تطلق عليها أبل Retina XDR Display بقياس 6.7 إنش بدقة 2278*1284 بكسل، بكثافة بكسلات 458 بكسل لكل بوصة، وهذه الشاشة هي الأكبر في تاريخ هواتف آيفون بالكامل!

أوليد تطلق عليها أبل Retina XDR Display بقياس 6.7 إنش بدقة 2278*1284 بكسل، بكثافة بكسلات 458 بكسل لكل بوصة، وهذه الشاشة هي الأكبر في تاريخ هواتف آيفون بالكامل! المعالج: A14 Bionic الجديد ذو دقة تصنيع 5 نانومتر، أسرع معالج في العالم حاليًا!

A14 Bionic الجديد ذو دقة تصنيع 5 نانومتر، أسرع معالج في العالم حاليًا! الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية ثلاثية بدقات 12+12+12 ميجابيكسل مقسمة لكاميرا واسعة، واسعة جدًا وكاميرا تقريب تيليفوتو + مستشعر LiDAR

كاميرا خلفية ثلاثية بدقات 12+12+12 ميجابيكسل مقسمة لكاميرا واسعة، واسعة جدًا وكاميرا تقريب تيليفوتو + مستشعر LiDAR الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 السعات التخزينية: 128/265/512 جيجابايت

128/265/512 جيجابايت شاشة الهاتف من السيراميك مقاومة بشدة للسقوط والصدمات

مقاومة بشدة للسقوط والصدمات الألوان: الأزرق الجديد، الذهبي، الأسود (جرافيت) والفضي

الأزرق الجديد، الذهبي، الأسود (جرافيت) والفضي دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس.

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس. تقنية التعرف على الوجه Face ID

سماعات ستريو

إطار من الستالنستيل

مقاوم للمياه حتى 6 ساعات على عمق 30 دقيقة!

ايفون 12 برو ماكس – التصميم، الشاشة المقاومة



أول ما قد تلاحظه من صور الايفون الجديد هو عودة التصميم القديم والذي رأيناه منذ سنين طويلة في آيفون 5! الهاتف يأتي مع حواف تميل لكونها حادة ومربعة أكثر، هذا في حين أن ايفون 12 برو ماكس -والبرو العادي- وعلى عكس الهواتف الأرخص ضمن السلسلة يأتي مع إطار من الستانلستيل بدلًا من الألمونيوم!

الجهاز وحسب تصريحات أبل سيكون أنحف وأفضل من حيث الشكل من الإصدارات السابقة، هذا في حين أن ظهره يأتي من الزجاج المطفي وليس اللامع، بينما يتميّز الجهاز من ناحية المقاومة بشاشة من السيراميك والتي تفتخر بها أبل! هذه الشاشة ستقاوم الكسور والخدوش بنسبة أكبر بكثير.

يأتي الهاتف بأربع الوان مختلفة على عكس آيفون 12 وهي التي تضم اللون الفضي، الذهبي والأسود الغامق إلى جانب لون جديد كليًا وهو اللون الأزرق الغامق.

الهاتف الجديد يدعم مقاومة المياه والغبار وكذلك قطرات المياه بقوة بالغة، حيث أه يدعم الآن البقاء على عمق ست أمتار لمدة 30 دقيقة!

في حين أن هاتف آيفون 12 العادي وكذلك الإصدار الميني أصبحا يأتيان مع شاشة من نوع أوليد -تحت مسمى Super Retina XDR- إلا أن هاتف آيفون 12 برو لم يشهد تغييرات بالمقارنة مع سلسلة ايفون 11 من حيث نوع الشاشة، إلا أن الهاتف قد تغيّر من ناحية آخرى وهي قياس الشاشة، ايفون 12 برو ماكس يأتي الآن مع شاشة بقياس 6.7 بوصة وهي أكبر شاشة على الإطلاق في تاريخ هواتف آيفون!

تدعم الشاشة تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone لتحسين عرض المحتوى على الشاشة، ويمكن أن تصل درجة السطوع فيها إلى 1200 درجة إلى جانب دعم معيار ألوان P3 الواسع وكذلك تقدّم تباين يصل إلى 2,000,000:1!

شبكات الجيل الخامس في آيفون 12 برو ماكس



هواتف ايفون 12 سوف تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G الجديدة من نوع (sub‑6 GHz) والتي بدورها توفر سرعة اتصال أكبر ودرجة حماية وأمان أكبر للبيانات، هذا بينما سينتقل الهاتف تلقائيًا وبلا مشاكل إلى شبكات الجيل الرابع LTE في حالة عدم وجود تغطية لشبكات الجيل الخامس، أضف إلى ذلك أن أبل زودت هاتفها بوضع يسمح بالتنقل بين الوضعين في ظروف مختلفة وذلك لتوفير استهلاك الطاقة وهي التي ستحمل اسم Smart Data Mode، أو وضع البيانات الذكي.

وفقاً لأبل يمكن أن تصل السرعة القصوى لشبكات الجيل الخامس في ايفون 12 إلى 4 جيجابايت في الثانية الواحدة للتحميل، وحتى 200 ميجابايت كسرعة رفع قصوى.

معالج A14 Bionic – 5 نانومتر!

يأتي هذا المعالج مع تقنية ودقة تصنيع 5 نانومتر فقط! ليحقق تفوق رهيب في هذا المجال كعادة أبل، المعالج هنا سداسي النواة وليس ثماني النواة مثل المنافسين! هذا في حين أنه سيقدّم أداء أعلى من المنافسين بنسبة ضخمة، المعالج الجديد يقدّم أداء أعلى من معالجات أبل السابقة بنسبة تصل إلى 40%!

يحتوي المعالج على 11.8 مليار ترانسستور، ومعالج رسوميات جديد رباعي النواة بالإضافة إلى تطوير معالج الصور والفيديو، ومعالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine الذي يحتوي على 16 نواة. ويعتبر المعالج أهم جزئية في مواصفات ايفون 12 برو.

الكاميرا الخلفية في ايفون 12 برو ماكس



يأتي الهاتف مع ثلاث كاميرات جميعها بدقة 12 ميجابيكسل، وهي التي تنقسم إلى كاميرا واسعة عادية Wide Camera وكاميرا واسعة جدًا Ultra Wide Camera بزاوية 120 درجة، بالإضافة لكاميا تيليفوتو للتقريب البصري حتى 2X والتقريب الرقمي حتى عشر أضعاف.

تأتي الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة f/1.6 وهو تحسّن واضح، في مقابل فتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الواسعة جدًا وf/2.0 لعدسة التقريب (التيليفوتو)، هاتف آيفون 12 برو يتميّز أيضًا بوجود مستشعر LiDAR والذي سيقدم تجربة مثالية لتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والأهم هو أنه سيسحن تجربة التقاط صور بورتريه في الإضاءة المنفخضة.

الهادتف يدعم أيضًا ست تأثيرات مختلفة لتصوير البورتيه وهي Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono إلى جانب أنه بات يدعم التثبيت البصري للصورة من الكاميراتين الواسعة والواسعة جدًا!

سيتميّز الهاتف من ناحية أخرى بدعم تقنية التصوير الليلي في الكاميرتين الرئيسيتين في الوقت الحالي، وسيدعم تقنية Smart HDR وDeep Fusion، والأخيرة ستعمل على كافة كاميرات الهاتف، أضف إلى ذلك خاصية Apple ProRAW الجديدة كليًا، والتي ستتيح إنتاج ملفات فيديو خام ومعدلة في نفس الوقت!

أما وعن تصوير الفيديو في آيفون 12 برو ماكس فالهاتف سيدعم HDR حتى 60 إطار في الثانية بتقنيات دولبي فيجن، بينما سيدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بإطارات 24 أو 30 أو 60! إلى جانب خيارات واسعة للتصوير معظمها مشتق من الأجيال السابقة، إلا أن الهاتف أصبح الآن يقدم ميزة التثبيت البصري في كافة الحالات.

صور ملتقطة بهواتف ايفون 12 برو ماكس/12 برو:

البطارية

تدوم بطارية ايفون 12 برو حتى 20 ساعة متواصلة عند تشغيل مقاطع الفيديو أوفلاين أو 12 ساعة متواصلة عند تشغيل الفيديو أونلاين عبر اليوتيوب أو منصات البث مثل نتفلكس. يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي بسرعة 7.5 واتّ من خلال الشواحن اللاسلكية الخارجية، أو 15 واتّ من خلال شواحن أبل اللاسلكية الجديدة.

الإكسسوارات الجديدة

واحدة من أهم الإضافات التي أتت مع الجيل الجديد من الآيفونات هي الإكسسوارات الذكية، وهذه الإكسسوارات تعتمد بشكل رئيسي على كون آيفون 12 برو يأتي مع مغناطيس في الجهة الخلفية، وهو الذي يسمح لك بإلصاق أجهزة وإكسسوارات إضافية والتي تتمثل في شواحن لاسلكية، أغطية حماية أو حتى حافظة للبطاقات البنكية! وذلك كما يُمكنك أن ترى من الصور التالية:

السعر

سوف يتوفر هاتف ايفون 12 ابتداءً من نهاية شهر أكتوبر الجاري بالأسعار الآتية:

سعر نسخة 128 جيجابايت: 1099$

سعر نسخة 265 جيجابايت: 1199$

سعر نسخة 512 جيجابايت: 1399$

لا يوجد شاحن أو سماعات في علبة الشراء بل تباع منفصلة في حالة لم تتوفر لديك، فقط تحتوي العلبة على كابل التوصيل. وقد فعلت أبل ذلك ادعاءً منها أنها بذلك تحافظ على البيئة .