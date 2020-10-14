زوجة الأمير هاري لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل

صرحت ميغان ماركل أمس الثلاثاء عن ما يقال عنها على مواقع التواصل وقالت ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي للحفاظ على نفسي وليس لدي أي فكرة عما يقال عني في الإنترنت.

وفي تصريح نشر على مجلة فورتشون “من أجل الحفاظ على نفسي، لم أستخدم وسائل التواصل منذ فترة طويلة جداً” وأن الحسابات الرسمية مع زوجها الأمير هاري يديرها آخرون وأضافت أن هذا القرار مفيد من نواح كثيرة.

وغادرت ميغان مع زوجها الأمير هاري المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام لعدة أسباب ويعيشون حالياً في جنوب كاليفورنيا وذلك بعد تنحيهم عن أدوارهم الملكية في مارس.

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