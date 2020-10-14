المؤسس المشارك Carl Pei يترك ون بلس بشكل مفاجئ لينشئ شركة مستقلة

ترك مؤسس شركة ون بلس منصبه اليوم بشكل مفاجئ، وهو أمر لم يصدقه المجتمع التقني حتى تم تأكيده من أكثر من مصدر منهم أندرويد سينترال! الأمر غريب لأن Carl Pei هو المؤسس المشارك للشركة مع Pete Lau واللذان أسساها سويًا في 2013 الماضية هذا بينما كانا يعملان سويًا أيضًا في شركة أوبو.

لماذا ترك Carl Pei منصة في ون بلس؟

ون بلس رفضت التعليق على الخبر بشكل عام بالرغم من نشر الخبر على منصات بارزة مثل تيك كرنش، وطبقًا للتقارير المنتشرة حاليًا فقد ترك Pei منصبه في ون بلس لتأسيس شركة جديدة ومستقلة، لكن الغريب أن لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت هذه الشركة ستعمل في مجال الهواتف أو لا، أو حتى ستكون شركة تقنية أو لا، فهذا الرجل هو رائد أعمال أولًا وأخيرًا.

الوقت الذي ترك فيه صاحبنا منصبه هو وقت حساس جدًا، هذا حيث أن الشركة ستكشف عن هاتفها الرائد المنتظر OnePlus 8T خلال الأسبوع المقبل، جبنًا إلى جنب مع هواتف جديدة من سلسلة هواتف ون بلس نورد المستحدثة.

في الوقت الحالي ستحلّ محله Carl Pei شخصية أخرى ضمن الشركة وهي Emily Dai وهذا بالنسبة لرئاسة العلامة التجارية المستحدثة ون بلس نورد، والتي كان يرأسها Pei وقد أطلقت بالفعل هاتفها الأول شديد النجاح ون بلس نورد منذ عدة أشهر.

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خلال الأعوام السبع السابقة كان Carl Pei واحد من أبرز وجوه ون بلس على الإطلاق، وقد ارتبط اسمه بإطلاق منتجات عديدة وتحديثات كبيرة مرّت بها شركة ون بلس، لهذا فبعض التوقعات تشير إلى أن الرجل قد ترك شركته بسبب خلاف بينه وبين شريكه المؤسس رئيس ون بلس الحالي Pete Lau، لكن لا توجد أية تأكيدات حول هذه النقطة.

لعل هذا الخبر لن يهمك على الإطلاق إن كنت لست من متابعي ون بلس الأوفياء، خصوصًا مع حقيقة أن هواتف ون بلس متوفرة على استحياء في عالمنا العربي، وحتى الآن يعاملها الجمهور كهواتف صينية متواضعة، في حين أنها حقًا هواتف في غاية القوة من جميع النواحي.