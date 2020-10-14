بإجازة مدفوعة.. شركة تُشّجع موظفيها على تبنّي الحيوانات

أطلقت شركة باركين الإيطالية المختصة في مجال إنتاج أغذية الكلاب مبادرة “كلاب في العائلة” بهدف تشجيع موظفي الشركة على تبنّي الحيوانات الأليفة.

وقال مسؤول في الشركة الناشئة إنّ الشركة ستمنح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع كمكافأة لهم عند تبنّيهم حيواناً أليفاً.

وبررت شركة باركين هذا القرار بصعوبة الأيام الأولى لأي حيوان في المنزل الجديد، وبحاجته لرعاية خاصة في هذه الأيام.

كما ستمنح باركين موظفيها إجازة مدفوعة الأجر عند مرض الحيوان ليقوم الموظف بتقديم الرعاية اللازمة له خلال فترة المرض.

ووفرت الشركة الإيطالية فريقاً بيطرياً يجيب على تساؤلات الموظفين حول طرق الرعاية بالحيوان، ونوع الغذاء الذي يجب أن يقدم له.

يذكر أنّ شركة باركين مختصة في تصنيع طعام الكلاب الصحي بالاعتماد على لحوم الأسماك، الفواكه والخضراوات التي تأتي من مزارع مجاورة للشركة، وبدون وضع أي نكهات اصطناعية أو مواد حافظة أو أغذية معدّلة وراثياً.

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