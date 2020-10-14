التهوية تقي من فيروس كورونا

أكدّ الدكتور الألماني إميل رايزنجر اختصاصي الطب الاستوائي دور التهوية بالتيارات في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الاختصاصي الألماني إنّ التهوية السيئة تزيد إمكانية نقل العدوى عبر جزيئات الإيروسول المنتشرة في الهواء والتي تعد إحدى طرق انتقال فيروس كورونا.

وأوضح إميل رايزنجر أنّ جزيئات الرذاذ الثقيلة تسقط بشكل فوري على الأرض في حين تبقى جزيئات الإيروسول الخفيفة في الهواء لفترة زمنية طويلة وتنتشر في أنحاء الغرف المغلقة.

ودعا الاختصاصي الألماني لتهوية الغرف المغلقة بطريقة التيارات الهوائية لمدة 3 إلى 10 دقائق بعد الجلوس لمدة 20 دقيقة في غرف الاجتماعات، وكل ساعة عند الجلوس في المكاتب المغلقة لضمان الوقاية من فيروس كورونا.

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