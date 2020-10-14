رحيل الفنان محمود ياسين بعد رحلة طويلة من الفن

فُجِعَ الوسط الفني المصري برحيل الفنان محمود ياسين عن عمرٍ يناهز 79 عاماً بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

إعلان الوفاة جاء عن طريق ابنه عمرو الذي نشر على صفحته في موقع فيس بوك النبأ، وطلب من أصدقائه الدعاء بالرحمة لوالده.

والفنان الراحل من مواليد بورسعيد عام 1941، أحبّ المسرح منذ صغره حيث شارك في مسرحيات مدرسية في المرحلة الإعدادية، وبعد تخرجه من كلية الحقوق انضم للمسرح القومي ليبدأ مسيرته الفنية.

ويعد محمود ياسين واحداً من ألمع الفنانين المصريين، وتميز بصوته الرخيم، وقدرته على التحدث بالفصحى، وهذا ما جعله يؤدي أدواراً رئيسية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

قدّم خلال مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من المسرحيات، والأفلام والمسلسلات، ويعد صاحب الرقم القياسي في تقديم أفلام عن نصر أكتوبر.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، أنف وثلاث عيون، قاع المدينة، مولد يا دنيا، اذكريني، الباطنية، الدوامة، غداً تتفتح الزهور، اليقين، العصيان، وعد مش مكتوب، ضد التيار، وأبو حنيفة النعمان وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية