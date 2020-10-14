متصفح Edge يحصل على ميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير أنظمة ويندوز قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بطرح نسخة جديدة من متصفح Edge حملت اسم Edge 86.

واحتوت النسخة الجديدة على ميزات جديدة تُسهل عمل المستخدمين في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي ازداد استخدامها بعد انتشار فيروس كورونا، أبرزها ميزة Price Comparison التي تساعد المستخدمين على مقارنة أسعار البضائع في المواقع ومتاجر البيع الإلكتروني، بالإضافة لميزة تساعد المستخدم على توثيق لقطة لشاشة جهازه ومشاركتها مع الآخرين أو الاحتفاظ بها لاستخدامها في وقتٍ لاحق.

وزودت الشركة الأمريكية متصفحها بزر Meet Now الذي يساعد المستخدمين على إجراء مكالمات فيديو مباشرة عبر المتصفح بالإضافة لدعمه ميزة الاتصال المرئي عبر السكايب.

ومن خلال هذه النسخة سيكون المستخدمون قادرين على العودة لاستخدام النسخ السابقة من Edge، بالإضافة لإمكانية تعيين الصور التي يريدونها لتظهر كخلفية للشاشة على علامات التبويب أثناء التصفح.

وطلبت الشركة الأمريكية من الأشخاص الراغبين بالحصول على الميزات الجديدة تحديث المتصفح الموجود على أجهزتهم للنسخة الأخيرة.

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