شركة Realme تطلق تشكيلة هواتف جديدة

كشفت شركة Realme الصينية عن تشكيلة هواتف Realme Q2 التي احتوت على 3 هواتف Realme Q2، Realme Q2 pro، وRealme Q2i.

وسيعمل هاتف Realme Q2 بمعالج Media Tek Dimensty 800U ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و6 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط.

أما الجهاز Realme Q2 pro فسيعمل بنفس معالج ونظام تشغيل الجهاز السابق، وسيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض Full HD+، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت والذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بحجم 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط.

أما بالنسبة للجهاز Realme Q2i فسيعمل بمعالج Media Tek Dimensty 720 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض HD+ وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز Realme Q2 يوم 19 أكتوبر الجاري بسعر 200 إلى 210 دولار أمريكي والجهاز Realme Q2 pro يوم 21 أكتوبر الجاري بسعر 265 إلى 300 دولار أمريكي، والجهاز Realme Q2i يوم 21 أكتوبر الجاري بسعر 147 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية