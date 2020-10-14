جديد شاومي.. سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كشفت شركة شاومي الصينية عن سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة أطلقت عليها Mi Air 2PRO.

وجاءت هذه السماعة بتصميم داخل الأذن مع رأس للسماعات بقياسات مختلفة، وتحتوي على ملف ديناميكي 12مم يدعم خفض الضوضاء النشطة حتى 35 ديسيبل، بالإضافة لدعمه إلغاء الضوضاء عبر الضغط المطول.

وتدعم السماعة الجديدة نمط Transparent الذي يعمل على إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء بشكلٍ مؤقت من خلال النقر السريع دون أن يكون المستخدم بحاجة لإزالة السماعة.

وتتميز سماعة Mi Air 2PRO بوجود ميزة التنبيه الصوتي، دعم بروتكول LHDC V3، بالإضافة إلى استجابة سريعة ومعدل منخفض لتأخر الاستجابة يصل إلى 100 مللي ثانية.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بـ 3 ميكروفونات للحد من الضوضاء في المكالمات، ومستشعر ذكي لإدراك خلع السماعة وإيقاف التشغيل بشكل مؤقت.

وتحتوي على بطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 5 إلى 7 ساعات في حال تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، و28 ساعة في حال إيقافها، وحافظة شحن تشحن عبر منفذ USB-C أو لا سلكياً عبر شاحن Qi، بلوتوث، واي فاي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر 103 دولار أمريكي.

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