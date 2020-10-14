دراسة جديدة تغير ما نعرفه.. هذه الأعمار أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

يقترب العالم من إتمام عام كامل على ظهور كورونا، ولكن العلماء حتى الآن لم يحسموا أيا من الأسئلة الهامة التي تدور حول هذا الفيروس القاتل، فعلى عكس ما كان يعرفه الأطباء بأن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة، إلا أن دراسة يابانية تقول إن عامل العمر ليس له علاقة بالتقاط العدوى.

وأوضحت الدراسة وفق دراسة نشرتها مجلة نيتشر، أن عامل العمر ربما له علاقة بشدة الإصابة أو الوفاة.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات الإصابات والوفيات في إيطاليا وإسبانيا واليابان، حيث وجدوا أن أرقام الزيادة في أعداد الأشخاص وتوزيعهم العمري كان متشابها فيها.

وأشاروا أن التباين الوحيد كان في التوزيعات العمرية للوفيات في كل من هذه الدول، ولكن مع ذلك فإنه بعد الاعتماد على نماذج رياضية لمعرفة أنماط الإصابات والوفيات، أظهرت النتائج أن العمر لا يؤثر بالقابلية للإصابة، ولكنها يمكن أن تعكس شدة الإصابة والوفاة.

ويرى الباحثون أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من النماذج الرياضية من أجل وضع “نماذج وبائية” لتحديد ما إذا كانت تنطبق على بقية الدول.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 1.07 مليون شخص في العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور المرض أواخر ديسمبر. وسجلت أكثر من 37.5 مليون إصابة رسميا حول العالم.

وبلغ عدد الإصابات في اليابان قرابة 90 ألف حالة، توفي منهم 1631 شخصا، وتعافى أكثر من 81 ألف شخص.

وفي إسبانيا، بلغ عدد الإصابات أكثر من 889 ألف شخصا، تعافى منهم 150 ألف شخص، وتوفي 33 ألف شخص.

وفي إيطاليا، بلغ عدد الإصابات 360 ألف إصابة، توفي منهم 36 ألف شخصا، وتعافى 241 ألف شخص.