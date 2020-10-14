مهرجان القاهرة يمنح منى زكي جائزة فاتن حمامة

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنانة منى زكي ومنحها جائزة فاتن حمامة في الدورة الـ 42 من المهرجان المقرر إقامتها في الفترة ما بين 2 و10 ديسمبر القادم.

وبرر المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان اختيار منى زكي بوصفها النموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية.

وقال إنّها استطاعت الجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية بفضل اختياراتها الذكية، وحافظت على رقيها ونجوميتها، وبأنّها تركت بصمة في كافة أعمالها الفنية دون أن تنجر لتقدم أعمالاً لمجرد الحضور.

من جانبها عبّرت منى زكي عن سعادتها بهذا التكريم، وقامت بشكر كل الكُتاب، الفنانين، والمخرجين الذين عملت معهم خلال الفترة الماضية، والذين ساعدوها في الحصول على هذا التكريم.

يذكر أنّ مهرجان القاهرة السينمائي منح في دورته الـ 38 التي أُقيمت عام 2016 زوجها أحمد حلمي الجائزة ذاتها.

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