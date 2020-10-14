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مهارة غير عادية لأميركي في ألعاب الخفة (فيديو)

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الأمريكي ديفيد راش من تحطيم رقمه القياسي الذي سجله قبل عامين بتقطيع 36 تفاحة خلال دقيقة واحدة وهو يقذف 3 سكاكين بعدما تمكن هذا العام من تقطيع 40 تفاحة في نفس المدة الزمنية.

وتمكن راش الذي يعيش في ولاية أيداهو من إصابة 40 تفاحة من أصل 41 تفاحة التي ألقاها مساعده خلال الدقيقة.

وعبّر المواطن الأمريكي الذي يمارس ألعاب الخفة منذ العام 2004 عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنّه خضع لتدريبٍ شاق لمدة عام ونصف، بالإضافة لعدة أسابيع من الاستعداد الجاد حتى تمكن من الوصول لهذا المستوى.

وشهد مقطع الفيديو انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى العديد من روادها على مهارة راش وقدرته على قطع التفاح بسرعة كبيرة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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