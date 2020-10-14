العسل.. وصفة منزلية فعالة لعلاج سعال الأطفال

أكدّت الرابطة الألمانية للأطفال والمراهقين دور العسل في علاج السعال لدى الأطفال، وقالت إنّ عسل النحل وصفة منزلية فعالة وخالية من الآثار الجانبية لعلاج عدوى المسالك التنفسية العلوية خاصة لدى الأطفال.

وأوضحت الرابطة بأنّ عسل النحل مناسب للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم السنة، وحذرت من إطعامه للأطفال دون السنة لأنّه يؤدي لإطلاق سموم في أمعائهم الأمر الذي يزيد من خطر تعرض الطفل لشلل العضلات أو الشلل التنفسي.

وأوصت الرابطة الألمانية بعدم تسخين العسل لأنّه سيفقد فعاليته ولن يقضي على البكتريا.

ودعت الرابطة الأهالي لاستشارة الأطباء في حال استمرار السعال عند أطفالهم لأكثر من أسبوعين، خاصةً إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى كالحمى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية