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العسل.. وصفة منزلية فعالة لعلاج سعال الأطفال

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الرابطة الألمانية للأطفال والمراهقين دور العسل في علاج السعال لدى الأطفال، وقالت إنّ عسل النحل وصفة منزلية فعالة وخالية من الآثار الجانبية لعلاج عدوى المسالك التنفسية العلوية خاصة لدى الأطفال.

وأوضحت الرابطة بأنّ عسل النحل مناسب للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم السنة، وحذرت من إطعامه للأطفال دون السنة لأنّه يؤدي لإطلاق سموم في أمعائهم الأمر الذي يزيد من خطر تعرض الطفل لشلل العضلات أو الشلل التنفسي.

وأوصت الرابطة الألمانية بعدم تسخين العسل لأنّه سيفقد فعاليته ولن يقضي على البكتريا.

ودعت الرابطة الأهالي لاستشارة الأطباء في حال استمرار السعال عند أطفالهم لأكثر من أسبوعين، خاصةً إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى كالحمى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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