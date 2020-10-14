مدينة صينية ستمنح سكانها المال بدون مقابل!

في إطار سعيها لدعم برنامج اليوان الرقمي التجريبي الذي أطلقته الحكومة الصينية في عدة مدن صينية كبرى قررت مدينة شنجن الكبرى الواقعة جنوب الصين توزيع 10 ملايين يوان رقمي ما يعادل 1.49 مليون دولار أمريكي على 50 ألفا من سكانها من خلال اليانصيب الموجود في منطقة لوهو في شنجن.

وسيكون بإمكان المقيمين في المدينة تسجيل أسمائهم في السحب من خلال خدمة iShenzen القائمة على البلوكتشين.

وسيحصل الفائزون على ظرف أحمر يحتوي على 200 يوان من العملة الرقمية المشفرة، وسيرسل إليهم رابط لفتح محفظة رقمية باستخدام تطبيق الرينمنبي الرقمي الرسمي.

وسيكون بمقدور الفائزين باليانصيب استخدام العملة الرقمية في 3389 متجراً بمنطقة لوهو في الفترة ما بين 12 أكتوبر 18 أكتوبر الجاري من بينها محطات الوقود Sinopec، متاجر Walmart، مراكز تسوق Shangri-La.

يذكر أن الرابحين لن يكونوا قادرين على تحويل الظرف الخاص بهم لشخص آخر لإهدائه المبلغ الذي فازوا به.

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