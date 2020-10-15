فريق البيت الابيض لمواجهة كورونا يكشف موعد توفر لقاح ضد فيروس كوفيد-19

رجح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة وعضو فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا، أنتوني فاوتشي، الاربعاء، توفر نحو 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 “الآمن والفعال” بحلول نهاية العام الحالي.

وقال فاوتشي في حديث لوسائل اعلام اميركية، اليوم (14 تشرين الاول 2020) بصدد إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه تلقى علاجا لفيروس كورونا، انه “توجد علاجات معروفة للفيروس. المصطلح قد يؤدي إلى ارتباك غير ضروري، علينا حقا الاعتماد على ما تعنيه كلمة علاج، لأن هذه كلمة تؤدي إلى الكثير من الارتباك”.

وأكد أن ترمب لم يعد ينشر العدوى بكورونا ويمكنه حضور المقبلات المتلفزة يوم الخميس دون تعريض الآخرين للخطر.

كما اعترض فاوتشي على الاستخدام غير المصرح به لحملة ترمب لتعليقاته في إعلان مدته 30 ثانية، مشددا على أن قرار استخدام تعليقاته دون موافقته وخارج السياق هو شكل من أشكال المضايقة.