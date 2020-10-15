بعد ايفون 12 – هواتف ايفون 11 و XR و SE ستأتي بدون شاحن أو سماعات!

أعلنت ابل عن هواتف ايفون 12 الجديدة ومعها جاءت أخبار صدمت الكثيرين وأثارت عاصفة من الانتقادات والسخرية، إذ تأتي هواتف ايفون 12 بدون شاحن أو سماعات في علبة الشراء. يبدو أن هذا الأمر لن يتوقف عند هواتف ايفون 12 فقط بل سيمتد ليشمل هواتف أخرى.

بحسب الموقع الرسمي لأبل، فإن هواتف الايفون الأخرى التي ستبيعها ابل للجمهور ستأتي بدون الشاحن والسماعات السلكية، فقط كابل USB-C to Lightning.

هذا الأمر سوف يشمل هواتف ايفون 11 و ايفون XR وايفون SE إصدار 2020 وهي الإصدارات السابقة التي لازالت تقوم ابل ببيعها وشحنها.

ابل قالت إنها فعلت ذلك من أجل الحفاظ على البيئة عبر تقليل المواد المستخدمة في تصنيع الشاحن والسماعات، أيضاً هذا سمح لها بتقليل حجم العلبة وشحن المزيد من الهواتف دفعة واحدة.

أبل فعلت ذلك انتقالاً من فرضية تقول بأن المستخدمين لديهم بالفعل شواحن خاصة بهم – أو على الأقل فئة كبيرة منهم – كما أن الاعتماد على السماعات السلكية بات أقل مع انتشار السماعات اللاسلكية.

لا تبدو المبررات التي قدمتها ابل أو الفرضيات التي انطلقت منها مقنعة للكثيرين الذين في حالة قاموا بالشراء فأغلب الظن سوف يقومون بشراء الشاحن أيضاً الذي يباع منفصلاً، وهو ما يشكل تكلفة إضافية.

أحد الأسباب التي سوف تدفعهم للشراء أن الكابل المرفق سيكون USB-C to Lightning الذي يستوجب توصيله بشاحن به منفذ USB Type C وليس USB A في الشواحن الأقدم.

هل أنت مؤيد أم معارض لقرار إزالة الشاحن والسماعات من علبة الشراء الخاصة بالايفون؟ أخبرنا عبر التعليقات!