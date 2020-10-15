توزيع تطعيمات ” الروتا، الرئوي” على المرافق الصحية

أعلن جهاز الإمداد الطبي توزيع تطعيمات الأطفال ” الروتا، الرئوي”، على المرافق الصحية بعد وصولها على فترات متلاحقة واستكمال إجراءاتها التفتيشية والرقابية.

وقال المدير التنفيذي لتطعيمات بطرابلس الصادق البهيليل الأربعاء، أن تطعيمات الروتا قد وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي وستكون متوفرة هذا الأسبوع بكميات كبيرة،. لسد العجز في تطعيمات الاطفال أعمار ” الشهرين والأربعة أشهر والستة أشهر” التي حدث بها نقصاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وأكدت إدارة التطعيمات أن التطعيمات ستكون متوفرة الخميس ، في كل وحدات التطعيم بالمرافق الصحية ، وأن الكميات كبيرة ولا خوف من انتهائها ، مؤكدين على ضرورة الإلتزام بالضوابط الاحترازية ولبس الكمامات للمترددين على المراكز الصحية.

يذكر أن جهاز الإمداد الطبي وقع في 20 يونيو 2019، على توريد تطعيمات مع شركتي “فايزر” و “بي دي” و “سناوفي باستير”؛ لتغطية احتياجات الدولة من التطعيمات حتى عام 2021.

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