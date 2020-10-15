مؤكد – هذا هو موعد الكشف عن هاتف هواوي ميت 40 ، هل هو آخر هواتف هواوي؟

عشّاق هواوي كثيرين حقًا، خصوصًا عندما نتحدّث عمّن يبحثون عن القيمة مقابل السعر، لكن الأمور تتغير قليلًا في سلاسل P وMate، حيث أن هذه السلاسل تضم أحدث ما توصلت إليه هواوي من تقنيات، لذلك فهي غالية السعر، لكن عام 2020 سيضم مشاكل أكبر، وهي غلاء السعر، ومحدودية التوافر، واحتمالية كون هاتف ميت 40 هو الأخير من هواوي ضمن هذه الفئة! هيا ندرس التفاصيل سويًا..

هو موعد الكشف عن هاتف هواوي ميت 40.. هل هو آخر هواتف هواوي؟

الأخبار حول سلسلة ميت 40 من هواوي محدودة جدًا، وهذا لسبب واضح وهو المشاكل التي تعانيها هواوي، لكن بالرغم من ذلك فهواوي قد أكدت أن سلسلة ميت 40 والتي ستضم كلًا من ميت 40 وميت 40 برو -وربما إصدارات أخرى- قادمة رسميًا، لكن كان ينقصنا أن نعلم موعد الإطلاق.

بدأ الأمر مع أحد المسربين الموثوقين على تويتر، وهو الذي سرّب لنا أن موعد الكشف عن الهواتف الجديدة سيكون في 22 أكتوبر الجاري في الصين، على أن تتوفر الهواتف في آخر أكتوبر في الأسواق، لكن هذا ما كان إلا مجرّد تسريب.

لاحقًا وعلى موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو أكّد المدير التنفيذي لهواوي ريتشارد يو أن هذا الموعد صحيح، وأن السلسلة ستهلّ علينا رسميًا في 22 أكتوبر، تحديدًا في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة! وبهذا قد عرفنا موعد توفّر الهاتف أخيرًا.

مستقبل سلاسل هواوي الرائدة المظلم

في النصف الثاني من العام الجاري أطلقت هواوي سلسلة P40 الرائدة، وقد شاركناكم الحدث ضمن مقال مفصّل: هواوي تكشف عن سلسلة هواتف P40 مع عضو بخمس كاميرات خلفية وهو P40 برو بلس، حينها لم تكن هواوي تمر بكل هذه المشاكل، أكبر ما كانت الشركة تواجهه في هذا الحيث هو فقدان خدمات وتطبيقات جوجل، لكن لاحقًا الأمر أصبح أسوأ.

مشكلة هواوي الرئيسية حاليًا هي منع الولايات المتحدة الأمريكية للشركة من التعاون مع شركات أمريكية، أو شركات تستخدم تقنيات أمريكية، وهذا ما أدى لمنع تعاون الشركة مع مصنعيّ المعالجات الأقوى مثل كوالكوم وميدياتك وTSMC نفسها! لاحقًا بدأت الشركة في مواجهة مشاكل حتى في الحصول على مستشعرات الكاميرات من سوني أو غيرها! وكذلك الشاشات. كل ما سبق قد جعل المجتمع التقني يجزم أن سلسلة ميت 40 هي الأخيرة من نوعها، لكن لعل الأمور تتغير بعد الانتخابات الأمريكية.