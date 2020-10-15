ثقوب بالأجساد وخسارة وزن.. نجوم ضحوا بإطلالتهم لتقمص أدوار سينمائية

يلجأ العديد من نجوم “هوليود” لتغيير إطلالتهم؛ من أجل أداء بعض الأدوار السينمائية؛ فيضحّون بشكلهم في سبيل الوصول للشكل الملائم للشخصية التي سيقومون بتقمصها في الفيلم.

وشهد تاريخ السينما العديد من الحالات التي كسب أو خسر خلالها بعض النجوم جزءًا من وزنهم، أو قاموا بثقب أجسادهم من أجل الوصول للشكل المثالي القادر على إظهار الشخصية بأبهى حلة ممكنة.

وخلال هذا التقرير؛ سنقوم بجولة في رحاب السينما العالمية؛ لنتعرف على التضحيات التي قدمها النجوم في سبيل الفن.

نجوم ضحوا بإطلالتهم لتقمص أدوار سينمائية

1. رونا مارا:

قدمت هذه النجمة تضحيات كبيرة في فيلم The Girl With Dragon Tatto، خسرت جزءًا من وزنها، وصبغت شعرها وحاجبيها بالإضافة لقيامهما بثقب أجزاء من جسدها لوضع حلقات معدنية لتُظهر شخصية إليزابيث ساندرا، بالشكل المطلوب، وساعدتها هذه التضحيات على تقديم الشخصية بصورة رائعة، وحصلت بسببها على عدة جوائز.

2. كريستيان بيل:

اضطر الممثل المشهور بشخصية “باتمان” لخسارة 28.4 كيلو جرامًا من وزنه للعب دور شخص مريض نفسيًا في فيلم The Machinist.

وفي سبيل هذا الأمر؛ قام “بيل” باتباع حمية تعتمد على القهوة والسجائر، بالإضافة لتناول تفاحة يوميًا، لينال بسبب هذه التضحية لقب أكثر الممثلين خسارةً للوزن من أجل دورٍ سينمائي.

3. تشارليز ثيرون:

لعبت هذه النجمة دور السفاحة “إيلين” في فيلم Monster الذي عرض لأول مرة في العام 2003، وفي إطار سعيها للوصول لصورة شبيهة بصورة المجرمة زادت النجمة 13 كيلو جرامًا على وزنها؛ وقامت بإعادة تشكيل حاجبيها ووضعت كمية كبيرة من المكياج جعلتها تبدو كامرأة قبيحة.

وبفضل هذا الدور؛ حصلت “ثيرون” على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة بالإضافة لعدة جوائز أخرى.

4. ماثيو ماكونهي:

قام هذا النجم بخسارة 22 كيلو جرامًا من وزنه من أجل أداء دوره في فيلم Dallas Buyer’s Club، حيث أدى دور رجل مصاب بالإيدز.

وتسبب فقدان الوزن بتدهور حالة النجم الصحية حتى كاد يفقد بصره لقلة التغذية، لكن مساعدة الطبيب أنقذته.

ولم تذهب هذه التضحية أدراج الرياح نظرًا لنجاح الممثل في أداء الدور الذي اعتبر أفضل الأدوار التي مثلها في مسيرتها، وبفضل هذا الدور نال ماثيو ماكونهي جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

5. جوزيف جوردن ليفيت:

اضطر هذا النجم للبقاء في غرفة المكياج لمدة ثلاث ساعات متواصلة كي يجري تعديلات على وجهه تجعله قادرًا على أداء شخصية بروس ويلز في فيلم Looper بالصورة المطلوبة؛ حيث قام بإجراء تغييرات واضحة في أنفه ووضع كمية من المكياج أثرت سلبيًا على جلده الطبيعي.

6. فكورتيس جاكسو:

خسر هذا الممثل 24,5 كيلو جرامًا من وزنه من أجل لعب دور لاعب كرة قدم أمريكية مصاب بالسرطان.

وفي سبيل الوصول للوزن المطلوب؛ اضطر “فكورتيس” لاتباع حمية تقوم في أساسها على السوائل، بالإضافة للركض لمدة ثلاث ساعات يوميًا.

7. هالي بيري:

قامت هذه النجمة بتغيير ملامحها من أجل أداء شخصيتها في فيلم The Cloud Atlas، واعتمدت النجمة بشكلٍ كبيرٍ على المكياج من أجل الظهور بصورة فتاة آسيوية بيضاء.

8. توم هانكس:

في إطار سعيه لأداء دوره في فيلم Cast Away خسر النجم الكبير 24,9 كيلو غرامًا من وزنه خلال أربعة أشهر فقط.

ونجح الممثل الشهير في لعب شخصية رجل ينجو من تحطم طائرة ويعيش في عزلة على جزيرة نائية لعدة سنوات، وترشح بفضل هذا الدور لجائزة “جولدن كلوب”.

9. بين كينغسلي:

قام هذا النجم بحلاقة شعره كاملاً، وخسر تسعة كيلوجرامات من وزنه من أجل أداء شخصية غاندي في فيلم غاندي الذي أنتج عام 1982، وروى السيرة الذاتية للمهاتما غاندي.

10. رايان غوسلينغ:

اضطر هذا النجم لاكتساب 27 كيلوجرامًا من أجل لعب دوره في فيلم The Lovely، واعتمد “رايان” على شرب البوظة الذائبة من أجل الوصول للوزن الملائم للشخصية التي سيلعبها.

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