بعد غياب 12 عاماً.. خرائط جوجل تساعد شاب بالعثور على عائلته

استطاع الإندونيسي عرفان واهيو العثور على عائلته بعد أن كان قد أختطف قبل 12 عاماً ، وبمساعدة خرائط جوجل استطاع أن يحدد مكان تواجد أهله وذلك بحسب ما نشرت عنه وسائل إعلام إندونسية.

وعندما كان عمره 5 أعوام تعرض للإختطاف من قبل أحد عارضي الشوارع أثناء عودته لمنزله في إقليم جاوة الأوسط وقال عرفان لصحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية “عشت عامين في الشوارع” مع الخاطف وبعدها أنتقلت الى دور رعاية الأيتام.

وأضاف أن بعد بلوغه الت17 عاماً استعاد ذكرياته مع جدته وتذكر موقع البقالة ومن خلال خرائط جوجل استطاع أن يحدد موقع المحل وسلمه لمشرفي دار الأيتام وبعد التحقق من صحة كلامه عاد الى أسرته من جديد بعد غياب دام 12 عاماً.

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