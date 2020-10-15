رسميًا – إطلاق هاتف ون بلس 8T مع شاشة 120Hz وشحن سريع 65W في مقابل أقل من $600

يُمكننا أن نصف هواتف ون بلس بأنها “متفق عليها” كهواتف رائعة تقدّم قيمة ممتازة مقابل السعر، صحيح أن هواتف ون بلس 8 السابقة كانت غالية جدًا، إلا أن ون بلس قد تداركت الأمر في هاتف ون بلس نورد، وها هي تتداركه مرة أخرى مع هاتف ون بلس 8T الجديد، والذي يقدّم توليفة ممتازة من المواصفات في مقابل سعر منخفض نسبيًا.

مواصفات هاتف ون بلس 8T – المميزات والعيوب

هل تعلم ان بعض التقنيين يتلقون على شهر أكتوبر “تكتوبر”! وهذا لما يضمه من هواتف جديدة يتم الإعلان عنها، سابقًا كانت أهم هواتف أكتوبر هي ميت من هواوي وون بلس T، لكن هذا العام انضم لهم آيفون 12 بإصداراته أيضًا!

هاتف ون بلس 8T يأتي مع عدد من المميزات الرائعة، لكن لنلاحظ أنه الإصدار العادي وليس برو! والهاتف من ناحية التصميم يضم اختلافات واضحة، ولعل أهمها هي أن الهاتف يأتي مع شاشة مسطحة هذه المرة، إلى جانب هذا، فالهاتف يأتي مع كاميرا كبيرة على شكل مستطيل، وهو ما يتماشى مع الموضة الحالية.

الهاتف يقدّم هنا بعض التضحيات أيضًا، فهو يأتي دون معيار مقاومة للمياه والغبار، دون منفذ 3.5مم وكذلك دون دعم للشحن اللاسلكي.

هاتفنا الجديد يقدّم تردد 120 هيرتز للشاشة، وهي واحدة من أهم المميزات حاليًا وشيء ينتبه له الجميع قبل التفكير في شراء أي هاتف! لدينا هنا شاشة أوليد بدقة FHD+ وبقياس 6.55 بوصة.

وبالمقارنة مع الجيل السابق من هذا الهاتف فهذه مواصفات ممتازة، خصوصًا أنه كان يأتي مع 90 هيرتز. الشاشة تشغل 91.9% من مقدمة الهاتف، وهي نسبة ممتازة أيضًا.

الهاتف يأتي مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بالطبع، كما يأتي مع كاميرا أمامية على شكل ثقب وهي التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

لكي تقلل ون بلس من سعر وتكلفة الإنتاج فهذا الهاتف قادم مع معالج سنابدراجون 865 الأصلي وليس النسخة البلس منه، وهو أمر مقبول.

أيضًا لدينا هنا 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X المتوسط، و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية من نوع UFS 3.1 الرائد، وهذه هي أعلى السعات المتوفرة من الهاتف، وبالطبع هناك أقل.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بالطبع، جنبًا إلى جانب مع أحدث تقنيات الإتصال، هذا بينما يأتي مع واجهة أكسجين 11 المبنية على أندرويد 11.

الكاميرات في ون بلس 8T رباعية العدسات، لدينا هنا مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل من سوني، مستشعر واسع جدًا بدقة 16 ميجابيكسل وبزاوية 123 درجة، مستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وأخيرًا مستشعر مونوكروم بدقة 2 ميجابيكسل، لا فائدة تذكر منه! الكاميرا تدعم التثبيت البصري OIS وتقنيات عديدة.

أخيرًا، الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير، وهي التي تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واتّ بتقنية Warp Charge وهي التقنية التي “استلفتها” ون بلس في هاتف ون بلس 8T من حليفتها أوبو، 15 دقيقة من الشحن تتيح لك 58% من البطارية!

سعر هاتف ون بلس 8T وموعد توفره

سيأتي هاتف ون بلس 8T برو بسعر يبدأ عند 585 دولار أمريكي تقريبًا للإصدار 8+128 جيجابايت، بينما سيتصاعد السعر مع تصاعد مساحات الذواكر، سيبدأ توفر الهاتف في الهند أولًا، هذا في حين أنه يأتي مع لونين فقط وهم الرمادي والسماوي، والإثنين سيئين🤣

لماذا لا يوجد إصدار ون بلس 8T برو؟

الإصدار الذي تحدّثنا عنه بالأعلى هو الإصدار 8T، أي ترقية لون بلس 8 نفسه، في حين أنه ما من إصدار 8T Pro، والسبب هنا بسيط جدًا، صرّح مؤسس الشركة أن هذا يعود لأن ون بلس 8 برو هو هاتف رائد ومتكامل بالفعل، ولا يوجد لدى الشركة ما تضيفه في إصدار T منه!