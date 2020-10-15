العلماء يتوقعون انخفاض درجات الحرارة في السنة المقبلة

صرح العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية إيغور موخوف عن سنة 2021 وأنها ستكون أكثر برودة من السنة الجارية وذلك من خلال مقارنة مراحل النينو والنينا.

وفي اجتماع مجلس رئاسة أكاديمية العلوم الروسية أشار العالم الى أن السنة الحالية بدأت في مرحلة النينو الأكثر برودة و سوف تنتهي السنة في مرحلة النينا نظيرة مرحلة النينو .

و ستحصل في السنوات المماثلة لـ 2020 أحداث مناخية شاذة مقارنة بالسنوات التي تكون فيها النينو والنينا في مراحل محايدة ومن المتوقع أن تكون السنة المقبلة أكثر برودة من السنة الحالية.

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