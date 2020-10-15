وداعاً للحمية الصارمة… 3 أطعمة تسرع إنقاص الوزن

أحيانا ما يلجأ بعض الأشخاص لاتباع حميات غذائية قاسية من أجل إنقاص الوزن، والحصول على قوام ممشوق.

ولكن، وبحسب موقع “شو” الصيني، ربما أنت بحاجة لأن يتضمن غذاؤك ثلاثة أنواع من الطعام، لضمان خسارة الوزن دون اتباع أنظمة صارمة.

الخيار الطازج

يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، لذلك عندما يأكله الشخص يشعر بالشبع، كما أنه يحفز على حرق الدهون بجانب سعراته الحرارية القليلة.

البروكلي

يسرع عملية التمثيل الغذائي وينشط الدورة الدموية، كما يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والتي تساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون.

الشوفان

غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، كما أنه يلعب دورا فعالا في تطهير الأمعاء.