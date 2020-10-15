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وداعاً للحمية الصارمة… 3 أطعمة تسرع إنقاص الوزن

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أحيانا ما يلجأ بعض الأشخاص لاتباع حميات غذائية قاسية من أجل إنقاص الوزن، والحصول على قوام ممشوق.
ولكن، وبحسب موقع “شو” الصيني، ربما أنت بحاجة لأن يتضمن غذاؤك ثلاثة أنواع من الطعام، لضمان خسارة الوزن دون اتباع أنظمة صارمة.

الخيار الطازج
يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، لذلك عندما يأكله الشخص يشعر بالشبع، كما أنه يحفز على حرق الدهون بجانب سعراته الحرارية القليلة.

البروكلي
يسرع عملية التمثيل الغذائي وينشط الدورة الدموية، كما يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والتي تساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون.

الشوفان
غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، كما أنه يلعب دورا فعالا في تطهير الأمعاء.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • المصريين والخونة ولبنان وسوريا هناك يعملون من جيشهم لمنع طائرات العمرة والحج لزيارة بيت الله في الحرم المكي ـ ويشترون مئات الالاف من القردة لأدخالهم للحرم .
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    .youtube.com/watch?v=zf_sCILPYJI

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  • المصريين والخونة ولبنان وسوريا هناك يعملون من جيشهم لمنع طائرات العمرة والحج لزيارة بيت الله في الحرم المكي ـ ويشترون مئات الالاف من القردة لأدخالهم للحرم .
    👇

    .youtube.com/watch?v=atLaKgmD_Js

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