شركة Realme تعلن عن إصدار أحدث هواتف الـ5G وأكثرها تطوراً

طورت شركة Realme الصينية الهاتف الجديد Q2 وأعلنت عنه بشكل رسمي ليكون أحد أرخص هواتف 5G وأكثرها تميزاً من حيث التقنيات والمواصفات حيث حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وبسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت وقابلة للتوسيع مع توفر إمكانية استخدام شريحتين في نفس الجهاز ويحتوي على ماسح لبصمات الأصابع وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

بالإضافة الى أن الجهاز يحتوي على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه ويبلغ سعره 180 دولاراً أما وزنه 194 غرام.

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